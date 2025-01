Uomini e donne anticipazioni della registrazione: Gianmarco Steri fa uno speed date, Tina va a cena con Cosimo

Si è conclusa la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle riprese di oggi da segnalare la prima uscita di Tina Cipollari con uno dei corteggiatori. Nel Trono Over Diego e Giada hanno iniziato a frequentarsi.

Le anticipazioni di Uomini e donne

Tina Cippolari continua la sua esperienza da tronista e accoglie una novità: Cosimo, uno dei corteggiatori che era sceso per lei la prima volta, è tornato in studio. In questa occasione Tina ha accettato di uscire con lui per una cena, segnando il primo passo concreto della sua avventura sul trono.

Gianmarco Steri, nella registrazione di ieri nello studio per l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon erano scese ben 100 ragazze delle ottomila che hanno scritto per partecipare al suo trono. Oggi Il nuovo tronista ha organizzato uno speed date al centro studio con dieci ragazze. Dopo averle conosciute rapidamente, ha deciso di tenerne solo una. Per ora, Gianmarco non ha ancora fatto esterne, ma sembra pronto a iniziare il suo percorso di conoscenza più approfondita.

Sabrina ha conosciuto un nuovo cavaliere

Francesca Sorrentino è al centro di una dinamica complessa con i suoi corteggiatori. Durante la registrazione, ha discusso animatamente con Gianmarco Meo, deluso dal fatto che Francesca non abbia voluto ballare con lui nella puntata precedente. La tronista ha spiegato che la sua decisione è stata influenzata da Gianluca Costantino.

Il tronista, infatti, si era infastidito e rattristato dopo aver visto il bacio tra Francesca e Gianmarco durante la loro uscita. In studio è stata mostrata un'esterna tra Francesca e Gianmarco: i due si sono chiariti in camerino riguardo a quanto accaduto, mettendo apparentemente da parte le incomprensioni.

Uomini e donne anticipazioni della registrazione, Gianmarco Steri: 100 ragazze scendono per il nuovo tronista

Anche in questa registrazione il Trono Over ha avuto poco spazio per lasciare tempo a Gianmarco Steri. Diego e Giada hanno deciso di approfondire la loro conoscenza. Al centro dello studio, hanno parlato del loro percorso insieme, dimostrando interesse reciproco. Anche Sabrina ha iniziato una nuova conoscenza con un cavaliere appena arrivato. I due sembrano voler dare una possibilità alla loro frequentazione.