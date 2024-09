Uomini e donne, Francesca Sorrentino: chi è la nuova tronista del programma

Il 23 settembre ha preso il via la nuova stagione di Uomini e Donne, la prima puntata è stata dedicata al Trono Over, in particolare a Mario Cusitore. L'ex corteggiatore di Ida Platano oggi si è confrontato con Cristina Tenuta, con cui ha avuto una breve frequentazione quest'estate. Nei prossimi giorni saranno presentati i quattro nuovi tronisti di questa stagione, ovvero: Michele Longobardi, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. Le due troniste provengono da Temptation Island, scopriamo ora chi è Francesca Sorrentino.

Chi è Francesca Sorrentino: da Temptation Island al dating show

La nuova tronista, 23 anni, proviene da Giuliano di Roma, un piccolo comune in provincia di Frosinone. È nota per la sua partecipazione all'edizione di Temptation Island del 2023, durante la quale ha vissuto una relazione intensa e complessa con Manuel Maura, conclusasi definitivamente nel giugno 2024. Dopo questa esperienza, ha scelto di cimentarsi nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, con l'obiettivo di trovare un amore genuino.

Francesca Sorrentino è un tecnico della riabilitazione psichiatrica, con una specializzazione nel lavoro con bambini autistici. La sua professione è una vera passione: ama aiutare gli altri e si descrive come generosa, leale e risoluta. Tuttavia, riconosce di essere gelosi e possessiva, caratteristiche che rendono la sua ricerca di un partner una vera sfida.

Francesca Sorrentino negli studi di Uomini e donne

Cosa cerca a Uomini e donne

La visione dell'amore di Francesca Sorrentino è profondamente influenzata dalla relazione dei suoi genitori, che da 25 anni si amano come il primo giorno. Questo ideale di legame duraturo è ciò che spera di trovare nella sua prossima relazione. Si considera una donna affidabile, desiderosa di condividere la vita con qualcuno che la accetti completamente.

Su Instagram, Francesca condivide attimi della sua vita quotidiana, offrendo ai suoi follower uno sguardo autentico sulla sua personalità e sulla sua carriera. Con il suo ingresso a Uomini e Donne, molti si interrogano se riuscirà a scrivere un nuovo capitolo della sua storia d'amore.

Le dichiarazioni del suo ex

Nel frattempo il suo ex Manuel Maura intervistato ai microfoni di "Non succederà più" da Giada De Miceli, ha ammesso che potrebbe scendere a corteggiare Francesca: "Se mi rendo conto che non posso stare senza Francesca, sicuramente andrò a riprendermela, non mi farò problemi", ha raccontato a Radio Radio.