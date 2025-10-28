Uomini e Donne anticipazioni, scontro a tre in studio: Ciro, Gianmarco e Cristina, ma Martina resta a casa

Nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi martedì 28 ottobre, si è svolto il tanto atteso confronto tra tre protagonisti della passata stagione del dating show: Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. La quarta Martina De Ioannon ha invece scelto di non partecipare, spiegando alla redazione di aver già detto all'ex tutto ciò che riteneva necessario, come riportato in esclusiva da *Fanpage.it

Dietro le quinte, l'ex tronista ha aggiunto di aver preferito non prendere parte al chiarimento anche per rispetto verso i suoi genitori, che sarebbero rimasti feriti da alcuni atteggiamenti e dichiarazioni di Ciro dopo la fine della loro relazione, senza però chiarire a quali parole del suo ex fidanzato si riferisse. Sembra che Martina preferisca partecipare a Verissimo solo con Gianmarco, senza confrontarsi con Ciro e Cristiana.

La versione di Gianmarco Steri sul primo incontro con Martina

Il primo a intervenire nel confronto è stato Ciro, che ha confessato di essere rimasto sorpreso e amareggiato dalle tempistiche del legame tra Gianmarco e Martina, soprattutto dopo aver visto le storie sui social della De Ioannon in cui la ragazza indossava la collana che le aveva regalato Steri. Una leggerezza che è stata riconosciuta anche da Maria De Filippi.

Gianmarco ha difeso la nuova compagna, chiarendo che nulla di quanto accaduto aveva l'intento di ferire gli ex partner. Ha spiegato che entrambi hanno semplicemente faticato a trattenersi dall'avvicinarsi una volta tornati single, senza alcun intento di nuocere. Cristina Ferrara è rimasta in gran parte in silenzio, intervenendo solo per manifestare il suo dispiacere. Ha ammesso di aver intuito da tempo che la testa di Gianmarco fosse altrove, sospettando che potesse esserci un'altra donna.

Gianmarco ha però negato di averla tradita, spiegando che il sentimento per Martina è nato soltanto dopo un incontro casuale tra i due al The Sanctuary Roma, avvenuto dopo la fine della loro precedente relazione. Nessuno dei due avrebbe dunque violato la fiducia dei propri ex partner. Il confronto si è chiuso con le emozioni ancora vive, ma senza ulteriori tensioni, confermando quanto siano complesse e seguite le dinamiche sentimentali all'interno di Uomini e Donne.

Le anticipazioni di Fanpage sono state integrate da altri dettagli forniti da Lorenzo Pugnaloni: Gianmarco ha ammesso di aver sbagliato nei tempi e nei modi della loro frequentazione, ma ha chiarito più volte che non sono una coppia, bensì si stanno ancora conoscendo. Cristina, inizialmente, lo ha accusato di essere immaturo e di pensare solo alle serate, ma Gianmarco ha ribadito di avere rispetto per lei e di non voler dire nulla di negativo.

Ciro ha invece attaccato Martina, accusandola di essere stata falsa e poco sincera anche al telefono, e insieme a Maria e Gianni ha criticato la pubblicazione della foto di Martina con la collana di Gianmarco. Gianmarco, da parte sua, ha chiesto che qualsiasi chiarimento con Martina avvenga privatamente.

Ciro ha aggiunto che Martina lo ha lasciato perché cercava un partner economicamente più stabile e che, dopo il tempo trascorso con Gianmarco, i sentimenti erano cambiati. Gianmarco e Cristina si erano lasciati un mese prima di iniziare a sentirsi con Martina. Tina ha difeso Gianmarco in parte, mentre Gianni ha criticato duramente la coppia. Maria ha sottolineato che non si possono controllare i sentimenti, e Gianni si è detto felice che Martina e Gianmarco si siano ritrovati, considerando la sofferenza passata in studio.

