Uomini e donne: Mario si dichiara a Ida con le parole 'Sono innamorato di te', ma in pochi gli credono

Nella puntata del 18 aprile di Uomini e Donne, il daytime si è focalizzato sul Trono Classico di Ida, con Mario che si è dichiarato alla tronista ma non è stato preso sul serio da Tina Cipollari. Ci sono stati anche scontri nel Trono Over, dove le dispute tra Cristiano e Giulia hanno raggiunto l'apice, e nel Trono di Daniele con una delle sue corteggiatrici.

Cristiano del Trono Over

Il Trono Classico e il Trono Over, pomeriggio di discussioni a Uomini e donne

Nell'episodio di oggi di Uomini e donne, Ida si trova al centro di un vortice di tensioni e incertezze, con i due corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano che si contendono la sua attenzione e il suo affetto. La puntata inizia con il ritorno nello studio dello speaker radiofonico napoletano che aveva abbandonato il set a causa di un'accesa rivalità con Pierpaolo e dopo che la tronista aveva preferito ballare con il suo rivale.

Quando la voce di Radio Kiss Kiss ha rimesso piede nello studio, Ida lo ha accusato di evitare le discussioni fuggendo. Mario, allora, ha fatto un gesto eclatante, dichiarando di essersi innamorato di Ida. I due hanno ballato insieme, ma l'atmosfera è stata rotta da Tina, la Cipollari non si è fatta impressionare dalle parole di Mario e lo ha attaccato per l'ennesima volta, invitando la tronista a ponderare attentamente le sue scelte e a non lasciarsi trascinare dalle spettacolari dichiarazioni d'amore di Mario.

Il tronista Daniele

Per il Trono Classico, dopo un'esterna con Valery, Daniele ha discusso con la corteggiatrice che ha accusato il tronista di averla invitata solo una volta ad uscire per cui non può dire di conoscerla bene, mentre lui le ha rinfacciato di averlo offeso dicendogli che non è un uomo di parola.

Nel caotico e avvincente mondo del Trono Over di Uomini e Donne, le tensioni e le dinamiche relazionali si intrecciano in un intricato intreccio di passioni e contrasto con al centro le vicende sentimentali di Cristiano e Giulia, protagonisti di un confronto carico di sospetti e delusioni.

La scintilla della discordia tra i due prende fuoco quando lui decide di lasciare il suo numero a un'altra ragazza, Jessica, mentre Giulia non era presente in trasmissione il giorno prima. Questo gesto ha scatenato l'ira e la delusione di Giulia, che si è sentita tradita e messa da parte. Jessica è tornata sul parterre chiamata da Marcello, dopo che Mario Verona l'aveva eliminata.

Ma le tensioni non si placano qui: un ulteriore scambio animato si è verificato tra Cristiano e Diego, quando quest'ultimo si è avvicinato a Giulia mentre gli altri ballavano.

Il cavaliere Diego

Il momento culminante è arrivato con l'annuncio della presenza di una nuova corteggiatrice per Cristiano. Tuttavia, il cavaliere ha rifiutato categoricamente di farla entrare, ma Giulia, da parte sua, ha mostrato segni di stanchezza e delusione di fronte alle azioni del cavaliere

Rimanendo nel Trono Over, Mario Verona ha continuato la conoscenza di Ilenia e Milena, con la seconda c'è stato anche un bacio. Ma proprio la dama ha avvisato che vorrebbe frequentare Federico, con cui si è scambiata il numero di telefono. Per Mario sono arrivate due nuove ragazze ma lui le ha mandate a casa.