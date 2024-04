Uomini e donne: Mario Cusitore a Ida Platano “Una donna così non la voglio”

Nella puntata del 17 aprile di Uomini e Donne, il daytime è stato dominato dall'ennesimo confronto infuocato tra Ida Platano e Mario Cusitore, protagonisti indiscussi del Trono Classico. Le tensioni tra i due hanno raggiunto livelli altissimi, trasformando lo studio in un vero e proprio campo di battaglia emotivo. Ma non sono stati solo loro due a regalare momenti carichi di passione e conflitto. Anche i protagonisti del Trono Over hanno contribuito a rendere l'atmosfera ancora più tesa, con scintille che hanno illuminato il dating show di Maria De Filippi.

Ida divisa tra Mario e Pierpaolo

La dinamica delle esterne del Trono Classico di Ida Platano

Nelle ultime puntate del Trono classico, il tema è sempre lo stesso: la tronista sceglie di andare in esterna con uno dei suoi corteggiatori e l'altro si arrabbia e abbandona lo studio. Oggi è toccato a Mario Cusitore ripetere la scena che i telespettatori del programma ormai conoscono a memoria.

Ida ha scelto di andare in esterna con Pierpaolo Siano e questo ha provocato la reazione dello speaker radiofonico. La goccia che ha fatto traboccare il vaso questa volta è stata la sorpresa di Pierpaolo, che dopo l'esterna ha portato dei palloncini a forma di cuore per la Platano. I toni si sono alzati e Mario è andato via dicendo che una donna come lei non la vuole, lasciando i due liberi di ballare al centro della pista.

I due opinionisti si dividono, come sempre. Gianni si schiera con Mario dicendo che "ha agito di pancia", mentre Tina è con Pierpaolo. Anche Maria questa volta parla bene di Siano: "Lui le sta dando delle certezze che Mario in questo momento non le dà", dice la conduttrice.

Giulia e Cristiano pprotagonisto del Trono Over

Nel Trono Over di Uomini e Donne, Giulia accusa Cristiano di essere sparito per giorni solo perché lei ha ballato una volta con Ernesto. Il cavaliere dice che dipende dal fatto che lui nei rapporti vuole coerenza e non si aspetta che una persona con cui si frequenta balli con un altro. Maria De Filippi a questo punto gli rinfaccia di aver chiesto il numero di telefono a Jessica, fatta scendere da Marcello.

Giulia dà del "farfallone" al cavaliere e rifiuta la richiesta di Diego, che vorrebbe frequentarla. Dopo aver ballato con Ernesto, declina la proposta di Cristiano che voleva incontrarla dietro le quinte per un chiarimento, mentre Jessica non ha intenzione di uscire con il cavaliere.