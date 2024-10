Uomini e Donne: Mario Cusitore lascia Margherita per Valeria Marini, Francesca caccia un corteggiatore

Nella seconda puntata della settimana di Uomini e Donne, il dating show in onda dal martedì al venerdì su Canale 5 si assiste a un acceso confronto tra Mario Cusitore e Tina Cipollari, dopo che il cavaliere napoletano rompe con Margherita. Per il Trono Classico, si verifica una nuova discussione tra Martina De Ioannon e Ciro.

Trono Over: Tina Cipollari contro tutti

La prima seduta della giornata è dedicata a Cristina Tenuta e alle solite polemiche che si scatenano quando scendono alcuni uomini per conoscerla. Oggi, con lei al centro dello studio, ci sono Ernesto e Alessio, che abbiamo conosciuto in una precedente puntata. La dama aveva deciso di tenerli entrambi e aveva accettato di uscire con loro, andando a cena prima con uno e poi con l'altro.

Anche questa volta, comunque, per Cristina non scocca la classica scintilla. Il nuovo flop sentimentale della Tenuta manda in tilt Tina Cipollari, che da tempo accusa la dama di essere nel programma solo per amore delle telecamere. Come altre volte, Tina avanza il sospetto che Cristina abbia una persona al di fuori del programma.

Cristina Tenuta ha avuto una discussione con Tina

L'opinionista esprime questi dubbi perché Cristina Tenuta respinge tutti i cavalieri che arrivano a Uomini e Donne per corteggiarla. Anche Gianni Sperti concorda con la sua collega. Per la redazione, negli ultimi anni la dama ha approfondito la sua conoscenza solo con due uomini: Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato.

Un altro protagonista del Trono Over di oggi è Mario Cusitore, il quale decide di rompere con Margherita perché non gli piace il suo comportamento durante una serata trascorsa insieme. Lo speaker partenopeo aveva portato la dama a un evento dove erano presenti alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui Valeria Marini.

Secondo il racconto di Mario, Margherita si era presentata a tutti come una partecipante di Uomini e Donne. Lo speaker radiofonico appare infastidito dal comportamento di Margherita che, a suo parere, si è voluta mettere in mostra sfruttando le sue amicizie. Le affermazioni del cavaliere fanno infuriare Tina, che afferma che Cusitore utilizzi questa scusa per rompere con la dama.

Trono Classico

Martina De Ioannon discute ancora una volta con Ciro. Tra i due la chimica è notevole, ma i loro caratteri spesso li portano a litigare, come accade oggi durante un tentativo di chiarimento. Francesca Sorrentino elimina Lorenzo che, durante un momento di crisi della ragazza, la definisce "matta" e "fuori di testa". Il labiale del corteggiatore viene catturato dalle telecamere presenti in studio e mandato in onda oggi.