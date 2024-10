Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 28 ottobre: Ciro lascia lo studio, una dama assente

Si è appena conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì. In studio oggi mancava una dama storica del Trono Classico mentre Ciro, il corteggiatore di Martina De Ioannon, si è auto eliminato. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Trono Over

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 28 ottobre, in studio si è notata l'assenza di Barbara De Santi. L'attenzione si è concentrata su Gemma Galgani. La celebre dama torinese ha incontrato di nuovo Fabio, il cavaliere vissuto all'estero per 45 anni, che il pubblico ha conosciuto nella puntata andata in onda oggi pomeriggio.

La loro conoscenza continua e questa volta i due si sono visti in un maneggio. Come di consueto, non sono mancati i commenti pungenti di Tina Cipollari: Gemma ha infatti accennato ai momenti trascorsi con Fabio con qualche doppio senso, scatenando l'ironia dell'opinionista che. La dama e il cavaliere canadese, comunque, non si sono ancora baciati.

Francesca Sorrentino ha fatti due esterne

Tina ha avuto da ridire anche su Sabrina, giudicando le sue nuove uscite con altri cavalieri, dopo la fine della relazione con Gabriele, come incontri "tanto per" e questo non lo ritiene un comportamento corretto. Nel frattempo, Margherita ha avviato una nuova conoscenza, ma questa si è già conclusa. Nella registrazione odierna, invece, non è stato menzionato Mario Cusitore.

Trono Classico

A creare scompiglio nella puntata sono stati Martina De Ioannon e Ciro. La tronista ha portato in esterna Gianmarco e Mattia, decidendo poi di eliminare quest'ultimo. In studio, Ciro ha manifestato il proprio malcontento nel vedere Martina uscire con altri corteggiatori e ignorarlo. Infuriato, ha scelto di abbandonare lo studio. Martina, decisa a chiarire con lui, ha chiesto alla redazione di fermarlo, assicurando che lo avrebbe raggiunto in stazione per parlare. Francesca Sorrentino, invece, ha portato in esterna Paolo e Francesco, proseguendo la sua conoscenza con entrambi.