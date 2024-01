Uomini e donne, Mario chatta con un'altra donna e vuole lasciare il programma: Maria De Filippi lo ferma

Anche per questa edizione del Trono Classico di Uomini e donne, non mancano le segnalazioni che coinvolgono i corteggiatori dei tronisti. Nella puntata di oggi del dating show, Mariangela è giunta in studio, rivelando i sui messaggi scambiati con Mario, attuale corteggiatore di Ida Platano.

Trono Over: Alessandro Rifiuta una Conoscenza

Il Trono Over è stato il protagonista dell'inizio della puntata di oggi, con Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta al centro dell'attenzione. Alessandro ha rifiutato di far scendere una dama, suscitando domande e ipotesi, soprattutto da parte di Gianni Sperti.

Asmaa, Alessandro e una Scommessa Svelata

Mentre l'opinionista si è chiesto se, a questo punto Alessandro non voglia l'esclusiva con Cristina, è intervenuta Asmaa, che, dopo essere andata a cena con Vicinanza, ha capito di essere stata l'oggetto di una scommessa tra il cavaliere e la stessa Cristina.

Nella discussione che ne è seguita è intervenuta anche Maria De Filippi che, parlando in difesa di Asmaa, ha chiesto a Tina Cipollari come mai questa volta non abbia attaccato Cristina. Secondo la conduttrice, Tina, vista la sua simpatia con Vicinanza, ha preferito mantenersi neutrale.

Tina Cipollari è convinta che tra Alessandro e Cristina sta nascendo una relazione che sfocerà in una storia d'amore che li porterà a lasciare il programma insieme. Le anticipazioni ci hanno raccontato come si svilupperà questa conoscenza.

Trono Classico con Ida Platano e Mario Cursitore

Nel trono classico, la protagonista è stata Ida Platano. La produzione ha mandato in onda la clip con l'esterna con Mario Cursitore.

Tra la tronista e lo speaker di Radio Kiss Kiss, ci sono stati molti abbracci e si è notata una grande complicità. L'atmosfera idilliaca è stata interrotta dall'arrivo in studio di Mariangela, una ragazza arrivata per il cavaliere Alessio, che ha segnalato di aver avuto uno scambio di messaggi sui social proprio con Mario che, a suo dire, starebbe prendendo in giro sia lei che Ida.

Mario ha confermato di aver chattato con Mariangela in un periodo in cui aveva litigato con Ida. Lo speaker radiofonico ha spiegato che avendo vissuto brutti momenti nella sua vita, ricevere i complimenti da una donna gli fa sempre piacere.

La Decisione Drastica di Mario: Addio al Programma

Subito dopo Mario, pensando di aver deluso Ida e per questo prende una drastica decisione: lascerà il programma. A farlo tornare sui suoi passi è Maria De Filippi. La conduttrice, rivolgendosi sia a Mario che ad Ida, gli ha fatto notare che i messaggi risalgono al periodo in cui il corteggiatore e la tronista si erano appena conosciuti.

Il Riavvicinamento e il Regalo al Centro dello Studio

L'intercessione mariana ha convinto Mario a restare ed Ida a prendersi il tempo di riflettere su cosa vuole fare. Sul finale i due hanno ballato al centro dello studio, il corteggiatore ha potuto dare alla tronista il regalo che le aveva portato.

Mariangela, che per Gianni Sperti era solo in cerca di visibilità, ha ballato con Alessio che però ha preferito non approfondire la conoscenza della ragazza. Quello che ha visto prima non gli era piaciuto.