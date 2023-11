Uomini e Donne: Maria De Filippi non sopporta più Maurizio ed Elena, la sfuriata di oggi (VIDEO)

Nell'episodio di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha chiaramente espresso il suo disappunto riguardo ai comportamenti ambigui di Maurizio ed Elena, due dei protagonisti delle recenti settimane del Trono Over.

Dopo aver illuso Gemma, Maurizio sembra adottare lo stesso atteggiamento anche nei confronti di Elena, suscitando molte domande sulla natura della sua relazione con Elena e se lei sia vittima o complice delle azioni del cavaliere.

Tensione crescente tra Maria De Filippi e Maurizio ed Elena

Maria De Filippi non tollera che qualcuno dei protagonisti di Uomini e Donne metta in discussione quanto dichiarato dalla sua redazione, facendo passare per bugiardi coloro che collaborano con lei.

Nella puntata di oggi, Maurizio ha negato di aver mai detto che gli farebbe piacere conoscere 300 donne per testare quali sono i suoi sentimenti verso Elena. "Tu davvero stai lì seduta per verificare se lui sceglierà te dopo aver conosciuto 300 donne?", ha detto Gianni Sperti ad Elena.

Maurizio ha spiegato che questa volta non vorrebbe essere impulsivo; la sua scelta deve essere razionale, per questo vorrebbe uscire dal programma con Elena solo quando è sicuro al cento per cento dei suoi sentimenti. Il cavaliere ha anche negato di aver mai detto che gli piacerebbe conoscere prima trecento donne.

Maria De Filippi sottolinea le contraddizioni di Maurizio ed Elena

A questo punto è stata Maria a prendere la parola, facendo capire sia a Maurizio che ad Elena di essere completamente stanca dei loro atteggiamenti.

"Con voi ho due cose particolari. Ogni volta che dite qualcosa alla redazione, voi lo sconfessate qua, è la prima volta che mi succede nella vita", ha esordito la conduttrice.

"Elena dice che Maurizio ha parlato delle 300 donne, tu dici di non averlo detto. Tu dici di aspettare una donna, ma intanto per te non arriva nessuno. Ora vi scambiate baci appassionati", ha continuato la De Filippi "Maurizio si trattiene in attesa che scendano donne, e tu Elena non sei pronta perché lui si trattiene".

"Tu non mi sembri presa", ha detto Maria ad Elena. "Perché non gli chiedi se gli piaci? Non vuoi metterlo spalle al muro? E mettere spalle al muro significa dire a qualcuno che ti bacia se gli piaci. Qual è la differenza tra te e Gemma, il bacio? Quello che mi fa meraviglia è che fino a ieri piangevi e oggi ti sta bene tutto."

Interventi degli Opinionisti di Uomini e donne e nuova rivelazione su Maurizio

Maria De Filippi fa un'altra rivelazione. Maurizio ha confidato alla redazione che non gli dispiacerebbe se un uomo arrivasse nel programma per corteggiare Elena. "Il tuo è un comportamento da maniaco", ha urlato Tina al cavaliere.

Contro Maurizio ed Elena ritrova la voce perfino Tinì Cansino, la terza opinionista che normalmente guarda la puntata senza intervenire, come il famoso abbonato in prima fila della vecchia pubblicità della Rai.

"Elena, ma tu sei veramente innamorata di Maurizio? Lui fa delle richieste strane, gli piacerebbe vederti uscire con un altro uomo. Il vostro è un rapporto malsano", afferma Tinì , prima di ritornare ad essere l'opinionista silente del programma.

Uomini e Donne: Gemma Galgani in lacrime, questa volta Maria De Filippi è lapidaria

La provocazione di Barbara e la crescente perplessità di Maria De Filippi

Nella discussione interviene anche Barbara De Santi, che chiede provocatoriamente a Maurizio di concederle un ballo al centro dello studio. Quando la musica finisce, Elena spiega di non aver reagito perché Maurizio le ha confessato che Barbara non gli interessa.

Maria De Filippi è sempre più perplessa, Maurizio in una puntata precedente, dopo aver lasciato Gemma, aveva detto di essere interessato a Barbara. Le giustificazioni del cavaliere restano nebulose, mentre i dubbi sul suo comportamento aumentano.