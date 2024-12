Uomini e Donne: Maria De Filippi lavora a un nuovo format sulle coppie storiche? L’indiscrezione

Secondo alcuni rumors, dopo il successo di This is me, la conduttrice vorrebbe celebrare le coppie più longeve del dating show.

Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi starebbero discutendo di un nuovo progetto celebrativo dedicato a una delle trasmissioni di successo di Queen Mary. Dopo il fortunato esperimento di This is Me, che ha riportato sul palco i migliori talenti di Amici, questa volta l'idea sarebbe incentrata sulle coppie formatesi a Uomini e Donne.

Secondo le indiscrezioni di Amedeo Venza, Maria De Filippi è pronta a sorprendere il pubblico con una nuova trasmissione che vedrà protagoniste alcune delle coppie più amate nate all'interno del dating show. Il format sarà dedicato alle storie d'amore che, sbocciate davanti alle telecamere, sono riuscite a consolidarsi e, in molti casi, a trasformarsi in vere e proprie famiglie.

Le coppie in lizza per il nuovo format

Marco Fantini e Beatrice Valli : Una delle coppie simbolo del dating show, nata nel programma di Maria De Filippi nel 2014, oggi genitori di quattro bambini, Alessandro (il primogenito di Beatrice) e le tre piccole Bianca, Azzurra e Matilda Luce.

: Una delle coppie simbolo del dating show, nata nel programma di Maria De Filippi nel 2014, oggi di quattro bambini, Alessandro (il primogenito di Beatrice) e le tre piccole Bianca, Azzurra e Matilda Luce. Teresa Langella e Andrea Dal Corso : Freschi di matrimonio, i due rappresentano una delle storie d'amore più seguite dagli spettatori. Si sono conosciuti nel 2018 quando lei sedeva sul trono di Uomini e donne e lui era tra i corteggiatori

: Freschi di matrimonio, i due rappresentano una delle storie d'amore dagli spettatori. Si sono conosciuti nel 2018 quando lei sedeva sul trono di Uomini e donne e lui era tra i corteggiatori Federico Gregucci e Clarissa Marchese : Dopo il trono di otto anni fa, hanno costruito una solida famiglia , accogliendo due splendidi bambini. A Verissimo hanno rivelato di essersi sposati in segreto in America.

: Dopo il trono di otto anni fa, hanno costruito una , accogliendo due splendidi bambini. A Verissimo hanno rivelato di essersi sposati in segreto in America. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota : Nonostante un momento di crisi che li ha portati a separarsi, i due si sono ritrovati e oggi condividono una vita con i loro *tre figli: Niccolò (2015), Leonardo (2017), e l'ultimo arrivato Mattia, nato il 18 luglio del 2023.

: Nonostante un momento di che li ha portati a separarsi, i due si sono ritrovati e oggi condividono una vita con i loro *tre figli: Niccolò (2015), Leonardo (2017), e l'ultimo arrivato Mattia, nato il 18 luglio del 2023. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi : sono conosciuti e innamorati nel 2019 a Uomini e donne. Recentemente sposati, la loro storia si è arricchita con la nascita della piccola Maria Vittoria nate nel 2022

: sono e innamorati nel 2019 a Uomini e donne. Recentemente sposati, la loro storia si è arricchita con la nascita della piccola Maria Vittoria nate nel 2022 Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: Dopo anni insieme e due figli, la coppia aveva deciso di separarsi ma, secondo i rumor, sembrerebbe esserci un riavvicinamento in corso.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi nel giorno delle loro nozze

Le parole di Pier Silvio Berlusconi su This is me

Alcuni giorni fa, l'amministratore delegato di Mediaset, ha condiviso le sue impressioni sul successo del programma This is Me, spiegando come il progetto sia nato da un'idea condivisa con Maria De Filippi. "Devo dire che ero molto teso all'inizio," ha dichiarato, evidenziando quanto fosse sentita la responsabilità di celebrare un fenomeno televisivo come Amici.

"Il prodotto nasce da una telefonata tra me e Maria De Filippi, in cui le ho detto: 'Dobbiamo fare qualcosa per celebrare Amici. È un successo troppo importante che va oltre il televisivo'. Maria ha pensato subito a Silvia Toffanin e la cosa è nata così." Berlusconi ha espresso soddisfazione per il riscontro ottenuto, affermando che il risultato è stato molto positivo. Quanto alla possibilità di una seconda stagione, ha lasciato aperta la porta, ma senza sbilanciarsi troppo: "Per il futuro non escludo possa tornare, ma è ancora presto per parlarne concretamente."