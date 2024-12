Uomini e donne: Tina tenta l'approccio con Fabio, Claudia lancia precise accuse a Diego

All'apertura della nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 13 dicembre,le dinamiche tra Gemma Galgani e Tina Cipollari tornano a monopolizzare l'attenzione. L'opinionista, che di recente ha dichiarato a Belve che l'inimicizia con la dama è autentica, ha inscenato un siparietto ironico al centro dello studio con Fabio, il cavaliere con cui Gemma aveva interrotto la frequentazione dopo una segnalazione ricevuta.

Uomini e donne: riassunto del 13 dicembre

Tina, con movenze sensuali e un atteggiamento volutamente esagerato per imitare Gemma, ha divertito sia il pubblico in studio sia quello da casa. Il primo momento della puntata è stato dedicato ad Alessio Pili Stella, che si è trovato di fronte Francesca, Agnese e Valentina, tre dame con cui sta intrecciando conoscenze. La situazione si è subito surriscaldata quando Francesca e Agnese hanno espresso il loro disappunto per il comportamento del cavaliere.

Alessio, infatti, dopo aver frequentato Francesca, avrebbe richiesto altri numeri di telefono, incluso quello di Valentina, mostrando, secondo le dame, poca coerenza e rispetto. Francesca ha accusato Alessio di voler apparire come un uomo galante davanti alle telecamere, ma di comportarsi in modo del tutto diverso quando queste si spengono.

Alessio Pili Stella oggi ha discusso con tre dame

Agnese, delusa dall'atteggiamento del cavaliere, ha deciso di interrompere la frequentazione, mentre Valentina si è rifiutata di uscire con lui dopo la registrazione del programma. La tensione è aumentata quando Francesca ha affermato che fosse convinta di dover uscire lei con Alessio quella sera stessa. Il cavaliere, allora, ha deciso di chiudere ogni rapporto con la dama.

La seconda parte della puntata è stata dedicata a Diego Tavani e Claudia D'Agostino. La dama ha raccontato di aver trascorso con Diego una delle notti più belle della sua vita, ma ha sottolineato che la loro conoscenza le sta mettendo angoscia. Secondo Claudia, il comportamento di Diego è risultato invadente e pressante.

Il Tavani, infatti, si è presentato a casa sua per trascorrere la notte insieme, nonostante non ci fosse stato alcun accordo. Per quanto riguarda il Trono Classico, Francesca Sorrentino ha parlato ancora del fatto che i suoi corteggiatori si fossero dimenticati di farle gli auguri il giorno del suo compleanno. Questa volta, comunque, ha ammesso che il suo comportamento è legato alle mancanze della precedente relazione. Alla fine ha ballato con Francesco.