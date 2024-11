Uomini e donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono sposati: il matrimonio a tema natalizio

Oggi, sabato 30 novembre 2024, la bellissima storia d'amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ha raggiunto il suo culmine con il matrimonio. Dopo anni di relazione intensa e l'arrivo della piccola Maria Vittoria, la coppia ha coronato il sogno d'amore con una cerimonia intima e romantica, tenutasi a Nola, in provincia di Napoli.

Un matrimonio speciale: il tema natalizio

La cerimonia, celebrata in chiesa alle 11:15, è stata seguita da un ricevimento in una location esclusiva, mantenuta segreta fino all'ultimo momento. I festeggiamenti sono proseguiti con il pranzo alle 14:00, il taglio della torta alle 18:00, e un party serale. La coppia ha scelto un tema natalizio per il loro matrimonio.

Durante una recente intervista a Verissimo, Claudia aveva raccontato che il tema era un omaggio alla passione di Lorenzo per il Natale: "Ci sposiamo in autunno perché in estate fa troppo caldo per i matrimoni. Lorenzo ama il Natale, infatti sarà un matrimonio un po' natalizio", aveva svelato la sposa a Silvia Toffanin.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono sposati

Il matrimonio ha visto la partecipazione di circa 150 invitati, tra cui alcuni volti noti di Uomini e Donne e influencer. Un momento particolarmente tenero è stato quello che ha coinvolto la piccola Maria Vittoria, nata nel dicembre 2022, che in Chiesa, al momento della celebrazione, ha avuto il ruolo di damigella d'onore.

Claudia e Lorenzo si sono conosciuti e innamorati nel 2019 durante il loro percorso a Uomini e Donne. Tra litigi, momenti indimenticabili e una complicità unica, hanno conquistato i cuori di migliaia di fan, che li hanno seguiti con entusiasmo negli anni. "Dopo il matrimonio, vorremmo un altro figlio. Claudia ne vorrebbe due, io tre, tutte femmine", ha spiegato Lorenzo a Silvia Toffanin.

Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 29 novembre: tra Fabio e Gemma è guerra fredda

Le nozze a tema natalizio, con l'atmosfera calda e accogliente di fine novembre, hanno regalato un momento di gioia non solo alla coppia, ma anche ai tanti fan che da anni li sostengono con affetto e che hanno festeggiato il loro matrimonio su X, condividendo video del loro percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Lorenzo e Claudia che piangono all'altare, che belliiii ????????♥️ #UominieDonne pic.twitter.com/cihZwt5ZiL — Luisa ????????✨ (@LuTheReader) November 30, 2024