Uomini e donne: Maria De Filippi difende Mario Cusitore e fa piangere Armando Incarnato

Nella puntata andata in onda del dating show di Maria De Filippi si sono scontrati i due cavalieri partenopei, sul parterre è tornata Maura, ex di Gianluca.

Nuovo appuntamento di Uomini e donne, una puntata attesissima dal pubblico del dating show. Le anticipazioni avevano preannunciato uno scontro in studio tra Mario Cusitore e Armando Incarnato, due protagonisti del Trono Over. Come previsto, i due si sono affrontati, e a mettere fine alla discussione è stata Maria De Filippi, che ha preso le parti dell'ex corteggiatore di Ida Platano.

Il giorno del grande scontro a Uomini e donne

Nella puntata del 3 ottobre, è tornata in studio Maura, una delle dame che avevamo conosciuto nelle precedenti stagioni, uscita dal programma con Gianluca. La loro relazione fuori dal dating show è durata poco, e oggi Maura è nuovamente single, decisa a rimettersi in gioco puntando proprio allo speaker partenopeo.

Mario è rimasto senza parole alla discesa della donna, poiché nella scorsa stagione aveva instaurato un bel rapporto con Gianluca e non vorrebbe mancargli di rispetto. I due, su suggerimento della dama, hanno ballato al centro dello studio, e Cusitore ha deciso di farla restare. Morena e soprattutto Margherita, che stanno frequentando il cavaliere, non hanno preso bene la decisione di Mario, anche se lui è convinto di non aver fatto torto a nessuno.

Maura e Gianluca quando hanno deciso di lasciare lo studio insieme

Poco dopo, è arrivato lo scontro tra i due cavalieri napoletani. Armando ha il dente avvelenato contro Mario, lo accusa di essersi preso gioco di Ida Platano, a cui è molto legato. Incarnato ha rinfacciato all'ex speaker di aver trascorso l'estate parlando del suo amore per l'ex tronista e del suo desiderio di riconquistarla, mentre ora, dopo poche settimane, esce con tre donne diverse: "Ma dove sta la tua coerenza?", gli ha chiesto, ricordandogli che aveva dichiarato di non sentirsi pronto a partecipare a Uomini e Donne come cavaliere, ma di aver cambiato idea in poche ore.

Armando ha poi chiesto a Mario se avesse ancora il tatuaggio dedicato a Ida. Lo speaker radiofonico ha risposto: "Sono fatti miei", ma la discussione è proseguita. Ancora una volta, Maria De Filippi è intervenuta a favore di Mario: "Armando, però, non sei qui per parlare male di Mario tutto il tempo. Puoi dire la tua, per l'amor di Dio, ma non sei qui per lui!", ha affermato, mettendo a tacere il cavaliere.

A fine puntata, Maria, avvisata dalla redazione, ha spiegato il senso del suo intervento: "Mi hanno detto che ci sei rimasto male, ma non ce l'ho con te. Penso che dovresti vivere la situazione con più serenità e concentrarti su altro, piuttosto che su di lui". Le parole di Maria hanno portato Armando a spiegare il motivo del suo nervosismo. Il cavaliere, senza trattenere le lacrime, ha confessato: "Io ormai ho perso fiducia negli esseri umani. Non ci riesco, non so perché. Le ferite non si vedono, ma dentro sono aperte, sanguinano e fanno male. Mi ero promesso di non piangere più".

Uomini e Donne: Gemma esce con Valerio, Mario diviso tra due dame, Diego critica Margherita e sposi in studio

Infine, Armando ha lasciato intendere che i suoi problemi familiari siano legati alla mancanza di sua figlia Michelle: "Sono situazioni che vivo solo io, e nessuno può capire. Non merito la sua assenza. Il papà c'è sempre stato, rivoglio ciò che ho perso. Se non lo trovo, divento scontroso con tutti, devo sfogarmi. Non trovo aiuto".