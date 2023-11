Uomini e donne: Maria De Filippi asfalta Aurora Tropea 'Verifica le cose e poi puoi parlare'

Oggi Maria De Filippi, nel corso del consueto appuntamento pomeridiano di Uomini e donne, non è riuscita a trattenere la sua indignazione di fronte ad alcune dichiarazioni di Aurora Tropea. Durante una pausa, la dama ha accusato la redazione di consentire ad alcune coppie di rimanere nel programma anche quando si frequentano al di fuori degli orari della trasmissione, una situazione che persisterebbe da un po' di tempo.

Uomini e Donne: Controversia tra Maurizio, Gemma e Maria De Filippi

La puntata è iniziata con la presenza di Maurizio, Elena e Gemma. Una clip ha mostrato una telefonata a cui hanno partecipato Gemma, il cavaliere, Tina e Gianni con Serena. La donna è amica di Maurizio, una sorta di collaboratrice che lo avrebbe assistito nella preparazione dell'evento al quale ha partecipato anche la dama piemontese.

Accuse a Maurizio e dubbi sulla sua versione

La controversia risale ad alcune settimane fa e, secondo Gemma e gli opinionisti, Maurizio avrebbe sfruttato la popolarità di Gemma per ottenere un riscontro di pubblico all'evento sportivo da lui organizzato.

Anche oggi, Maurizio si è difeso dalle accuse. Tuttavia, la sua versione è stata messa in dubbio anche da Maria De Filippi dopo che Gemma ha mostrato un ritaglio di giornale che riportava la notizia della presenza di lei e Maurizio allo stadio, notizia che, a parte Maurizio, nessuno sembrava conoscere.

Uomini e donne: Maria De Filippi saluta Manuela Carriero: "Una scena umiliante"

Conversazione tra Aurora Tropea e Maurizio Laudicino

Nel blocco successivo, su richiesta di Gemma, è stato trasmesso un audio contenente la conversazione tra Aurora Tropea e Maurizio Laudicino. Nell'audio, Aurora ha manifestato il proprio disappunto per la mancanza di obiettività del programma. La dama ha sottolineato che ci sono alcune coppie che restano nel dating show nonostante si frequentino.

Successivamente, Maria De Filippi si è rivolta con decisione ad Aurora, chiedendole immediatamente di nominare la coppia a cui si riferiva. Aurora ha indicato Silvio e Donatella.

Reprimenda di Maria De Filippi a Aurora

La conduttrice, spazientita dalle parole di Aurora, ha spiegato che solitamente lascia passare molte situazioni prima di prendere decisioni drastiche riguardo alle espulsioni. "Al di là di quello che succede tra Donatella e Silvio, la redazione capisce se ci sarà il lieto fine. Infatti, tra loro è finita. Io ti ho invitato a uscire? Se ho detto questo, ci sarà stato un motivo. Io prima di chiedere di uscire ne passa, perché sono stata educata."

Maria ha chiesto anche alla redazione di mostrare il video in questione, dove si vede la De Filippi chiedere a Marco perchè non uscisse dal programma con Aurora, visto che l'unico ostacolo tra loro era il lavoro. "La domanda era a lui, che diceva che non poteva incontrarti per il lavoro", ha detto Maria invitandola a verificare le cose prima di parlare.

Richiesta di Maurizio di conoscere altre donne

Nell'ultimo episodio di Uomini e Donne, Maurizio ha condiviso con Maria De Filippi il desiderio di ampliare le proprie conoscenze femminili oltre a Elena. Le dame convocate dal cavaliere per questo scopo sono state Barbara, Asma, e Manuela.

La richiesta di Maurizio non ha provocato reazioni negative da parte di Elena, la quale, al contrario, si è dichiarata aperta a conoscere nuovi cavalieri con cui poter uscire, mantenendo comunque una frequentazione parallela con Maurizio.

Tuttavia, le tre donne indicate da Maurizio hanno rifiutato l'incontro. Molti hanno interpretato questa situazione come una dimostrazione del fatto che Maurizio non sia sinceramente interessato a Elena.