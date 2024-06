Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio ha lasciato Emanuela Malavisi per Roberta di Padua?

Secondo alcune indiscrezione la rottura della coppia del Trono Over sarebbe stata causata dall'interesse del Cavaliere per l'attuale fidanzata di Alessandro Vicinanza: ecco cosa sta succedendo.

Pochi giorni fa, Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi hanno annunciato sui rispettivi profili social la fine della loro relazione nata nel programma Uomini e Donne. Secondo alcuni rumors, la causa della loro rottura sarebbe un interesse dell'ex cavaliere per Roberta Di Padua, anche lei volto noto del programma di Maria De Filippi ed attualmente impegnata con Alessandro Vicinanza.

Rumors: L'interesse di Marco Antonio per Roberta Di Padua

I due protagonisti del Trono Over hanno ufficializzato la loro separazione qualche giorno fa: "Scusate l'assenza, vi leggo e sento tutto l'affetto che mi state dando in questo momento. Vi chiedo solo di rispettare le persone che siamo e i nostri sentimenti perché ora c'è dolore, perché qui nessuno ha colpe", aveva scritto l'ex dama. Lui aveva ribadito che non c'erano stati tradimenti, invitando le persone che li seguono a non giungere a conclusioni affrettate.

L'incredibile girandola di rapporti tra i frequentatori del dating show è stata segnalata da una follower di Deianira Marzano che l'esperta di gossip ha riportato sul suo profilo Instagram: "In un bar di Tricase c'era Marco Antonio, ex di Emanuela Malavisi, che diceva ad alcuni amici che lui avrebbe contattato Roberta Di Padua e addirittura pare che lei sia in crisi con Alessandro (infatti negli ultimi giorni spariti proprio). Lui sembrerebbe che non l'ha dimenticata mai", ha scritto la persona che ha preferito rimanere anonima.

Roberta di Padua, secondo i rumors, sarebbe la causa della rottura tra Marco Antonio e Emanuela

Dopo la pubblicazione di queste indiscrezioni, l'ex cavaliere ha voluto rispondere in prima persona. Dopo aver riassunto la segnalazione pubblicata, ha smentito questa notizia, affermando che, in un periodo delicato come quello della rottura di una relazione, non trova giusto che si inventino cose per fare scoop. Marco Antonio ha affermato di rispettare Emanuela e che tra loro non c'è odio, si sentono e si vedono.

Con il suo messaggio, l'ex cavaliere ha fatto sapere a chiunque tenti di metterli contro o farli litigare che non ci riusciranno, perché il rapporto umano che hanno creato in questi mesi è prioritario per entrambi. Marco Antonio Alessio ha concluso dicendo che, nonostante le cose possano andare o non andare, loro si vogliono bene e si stimano.