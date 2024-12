Uomini e donne, Manuela Carriero su Michele dopo lo scandalo del Trono Classico: “ha fatto lo stesso con me”

Nella registrazione di ieri del Trono Classico di Uomini e Donne, le dinamiche sono state particolarmente intense, soprattutto per la figura di Michele Longobardi, che si è trovato al centro di nuove discussioni. Il tronista ha affrontato un acceso confronto con le sue corteggiatrici dopo che Mary ha svelato che lui si era creato un account fake su Instagram.

Dopo Alessio un altro tronista dice addio al programma?

Michele con questo espediente aveva contattato Mary, Veronica ed Amal, le sue tre corteggiatrici rimaste sul parterre. Questo atteggiamento è stato fortemente criticato dalle ragazze in studio e da Gianni Sperti che ha sottolineato come certi comportamenti di Michele possano essere considerati poco rispettosi nei confronti delle giovani coinvolte.

Il tronista ha chiesto scusa ma il suo destino nel programma rimane appeso ad un filo. Se le corteggiatrici decideranno di rimanere, Michele potrà continuare la sua avventura nel dating show. Se le ragazze sceglieranno di andare via, Longobardi, come Alessio Pecorelli, dirà addio al programma.

Michele Longobardi rischia di restare senza corteggiatrici

Le parole di Manuela Carriero

Parallelamente alla registrazione, sono emerse le dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne, che ha raccontato la sua esperienza con Michele, lo scorso anno suo corteggiatore, durante un'intervista rilasciata a Lollo Magazine. Manuela Carriero ha rivelato: "Avendo vissuto a Napoli, avevamo amici in comune e tramite essi aveva provato a mandarmi messaggi del tipo: 'Ditele che la penso, ditele di portarmi in esterna, datele la buonanotte'".

"Dissi alla mia amica di non azzardarsi a fare da tramite per nessun tipo di comunicazione e ho chiuso lì la situazione. Ovviamente, per l'enorme rispetto che porto verso il programma e la redazione, accennai loro questa cosa", ha spiegato l'ex tronista.

Uomini e donne anticipazioni della registrazione, rivelazioni shock nel Trono Classico: ecco cosa è successo

Manuela ha poi aggiunto parole dure nei confronti del comportamento di Michele: "Credo che il suo intento fosse quello di tenerle tutte per allungare il brodo. Diciamo che con la velocità con cui ha capito che non fosse interessato a me, mi meraviglio che non abbia ancora fatto una scelta. La legge dovrebbe essere uguale per tutti, comunque ha violato il regolamento. Io gli avevo dato il beneficio del dubbio, ma non mi sbagliavo. Non è una persona vera e onesta".