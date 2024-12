Uomini e donne anticipazioni della registrazione: rivelazioni shock nel Trono Classico: ecco cosa è successo

Si è conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle riprese di oggi da segnalare una notizia shock che ha coinvolto uno dei protagonisti del Trono Classico. Le anticipazioni del portale Isaechia rivelano tutti i dettagli della giornata.

Trono Classico: Il profilo fake del tronista

La situazione più esplosiva è stata quella che ha coinvolto Michele Longobardi, che nell'ultima puntata aveva eliminato Mary, una delle sue corteggiatrici. La giovane, prima di lasciare lo studio, ha esclamato: "Sono una signora, quindi non parlo". Tuttavia, dopo una richiesta di chiarimento da parte della produzione, Mary ha rivelato che durante il programma Michele aveva creato un profilo fake su Instagram e aveva aggiunto tutte le sue corteggiatrici.

Con questo profilo, Michele avrebbe inviato messaggi a diverse ragazze, cercando di manipolare la loro percezione e di influenzare il loro comportamento. Mary ha raccontato che inizialmente il tronista non le aveva risposto, ma quando lei aveva capito che era lui dietro al profilo fake, le cose erano cambiate: "Mi interessi tu", le diceva in uno dei messaggi.

Il trono di Michele rischi di finire in anticipo

Poi, le aveva scritto altre frasi più intime e provocatorie, come: "Mi sento predisposto con te, vorrei averti qui accanto a letto." In studio, questi messaggi sono stati letti ad alta voce, mettendo Michele in una posizione imbarazzante, costringendolo a scusarsi. La reazione delle corteggiatrici è stata forte: entrambe sono scoppiate in lacrime.

Tuttavia, quando la situazione si è calmata e il pubblico è rientrato in studio, le ragazze hanno deciso di non abbandonare subito il trono, chiedendo però più tempo per riflettere. Maria De Filippi ha chiarito che Michele non doveva scusarsi con la redazione, ma con le corteggiatrici. Il tronista ha ammesso di essere insicuro e poco furbo, ma ha chiesto di poter proseguire il percorso. Le corteggiatrici hanno infine chiesto ancora tempo per prendere una decisione.

Francesca Sorrentino dopo la precedente registrazione è andata a cercare Gianmarco in camerino. La discussione tra i due è stata molto intensa. Il corteggiatore oggi era non era presente sul parterre. Francesca ha deciso di lasciare lo studio e andare direttamente a casa sua per cercare di chiarire la situazione.

Anche la relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ha continuato a evolversi, ma non senza difficoltà. Dopo il bacio della scorsa puntata con Gianmarco, Ciro si era dichiarato molto deluso e aveva deciso di allontanarsi, dicendo di non essere più interessato. la tronista però, non si è arresa.

Martina si è recata a Torre Annunziata per cercare di riappacificarsi con lui. All'inizio, Ciro è rimasto freddo, ma il gesto di Martina, che gli ha dedicato una canzone, ha smosso qualcosa in lui. Nonostante ciò, Gianmarco in studio è apparso molto nervoso e ha continuato a mantenere una distanza, dicendo che la relazione con Martina potrebbe non reggere più a lungo e portare a un no in caso di scelta.

Trono Over: Diego lascia lo studio

Gemma Galgani sta conoscendo Antonio, un nuovo cavaliere che le ha suscitato un certo interesse. Tuttavia, durante la puntata, Gemma ha avuto un acceso scontro con Tina Cipollari a causa dell'intervista che Tina aveva rilasciato a Belve, in cui ha parlato della sua inimicizia con la dama piemontese a cui non ha risparmiato critiche.

Nel frattempo, la frequentazione tra Diego Tavani e Claudia è giunta al termine. La dama ha dichiarato di non provare amore per Diego, mentre lui, al contrario, sembrava avere dei sentimenti forti. La chiusura della loro storia ha portato a un litigio furioso fuori dallo studio. Sul parterre Claudia ha cercato di riaprire la situazione

La dama ha letto una lettera, ma Diego ha deciso di non tornare sui suoi passi. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato Diego, accusandolo di non aver avuto il coraggio di affrontare i propri sentimenti e di aver usato scuse per terminare la relazione. Furioso, Diego ha lasciato lo studio, dicendo di non accettare di essere giudicato senza che nessuno potesse capire come si fosse sentito trattato.