Uomini e Donne: Magda conferma la frequentazione con Arcangelo, Federica chiude con Alessio

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che dal lunedì al venerdì occupata la fascia pomeridiana di Canale 5 (perché sì, il pomeriggio è meglio farlo scorrere tra pettegolezzi e drammi amorosi). Ecco cosa è successo nella puntata di oggi, venerdì 16 gennaio.

Magda e Arcangelo: la frequentazione continua

Gemma Galgani apre le danze con uno scambio di opinioni vivace con Arcangelo e Mario Lenti. I re del dibattito parlano del fatto che Lenti abbia avuto la meglio in una discussione con Gianni Sperti... perché ovviamente l'unica cosa più importante del vero amore è vincere a chi urla di più. Ma ciò che cattura davvero l'attenzione è il rapporto tra Magda e Arcangelo: i due continuano a frequentarsi e, udite udite, per la dama tutto va a gonfie vele. Sì, davvero, chi l'avrebbe mai detto.

La rivalità tra due cavalieri

Il secondo segmento è dedicato alla rivalità tra Alessio Pilli Stella e Gianmaria (e sì, anche Maria De Filippi ci tiene a ricordarlo a tutti). Al centro della contesa c'è Maria, la dama ha avuto storie sia con Alessio sia con Gianmaria, ma adesso ha rivolto lo sguardo verso Alessandro, che, ovviamente, mostra interesse (perché nel mondo di U&D, il cuore delle dame e dei cavalieri è una specie di ruota panoramica: gira, gira e prima o poi si ferma).

Federica Clazzer

Federica rompe con Alessio

Federica invece confessa di aver sentito più volte Alessio... sì, proprio lui, quello che nel frattempo stava frequentando altre donne. Ma adesso la dama ha preso una decisione: niente più ripieghi, addio al procuratore sportivo. Finalmente qualcuno prende posizione!

Due dame per Gianmaria

E per chiudere la settimana in bellezza, Gianmaria riceve una sorpresa: scendono due dame, Stefania e Tatiana. Quest'ultima colpisce tutti per la sua bellezza e il cavaliere non se la lascia scappare, nonostante l'inserimento strategico di Federico, pronto a conoscere la nuova dama... ma solo se Gianmaria la mandasse a casa ovviamente, lui è un gentiluomo rispettoso. Appuntamento a lunedì prossimo, dove forse vedremo la scelta di Flavio Ubirti.