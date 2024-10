Uomini e Donne, Ilaria contro Gianni: "Sono una donna libera” e il preludio dello 'Smartgate’

Il terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne è stato un antipasto per la puntata più attesa del mese, in cui verrà raccontato il cosiddetto Smartgate. Protagonisti dello scandalo sono Mario Cusitore e una delle dame del parterre, con cui ha avuto un incontro intimo all'interno di una macchina. Tuttavia, l'attenzione di oggi si è concentrata su Ilaria, che ha risposto duramente a Gianni Sperti, lasciando il pubblico senza parole.

Uomini e donne del 16 ottobre: Trono Over

La puntata è iniziata con il confronto tra Mario Cusitore e Juri da una parte, e Morena e Margherita dall'altra. Tra quest'ultima e lo speaker radiofonico c'era stata una promessa di chiarimento, nonostante lei avesse interrotto la frequentazione con il cavaliere. Tuttavia, Margherita ha successivamente accettato di uscire con Juri, un gesto che, secondo Cusitore, ha sminuito l'importanza del loro incontro chiarificatore.

Durante il confronto in studio, Juri ha rivelato di aver percepito che Margherita è ancora legata a Mario. A questo punto, Barbara De Santi è intervenuta, accusando il cavaliere di non aver compreso la situazione, sottolineando che tutti avevano capito che Margherita è ancora presa da Cusitore. Tina Cipollari ha puntato il dito contro Margherita, sostenendo che la dama stia vedendo altri cavalieri solo per far ingelosire Mario. Questo ha dato il via a una discussione accesa, quasi "medievale" nei toni.

Margherita del Trono Classico

Nelle scorse puntate, Ilaria e Juri avevano confessato di essere andati a letto insieme, ma hanno anche chiarito di non volere ancora un'esclusiva, preferendo continuare a conoscere altre persone, come avevano segnalato alla redazione. Questa decisione ha scatenato la critica di Gianni Sperti, che ha accusato Ilaria di non essere sincera con gli altri cavalieri. Secondo l'opinionista, gli uomini avrebbero dovuto sapere che la dama aveva passato la notte con Juri, per poter fare una scelta consapevole.

Ilaria, però, non ha esitato a rispondere, difendendo la sua libertà: "Io sono una donna libera, sono libera di frequentare chi voglio". Le sue parole forti hanno conquistato immediatamente il pubblico, tanto che sui social, in particolare su X (ex Twitter), è stata acclamata come la nuova idola.

Nel frattempo, la frequentazione di Mario con Morena e Margherita sembra essere giunta a una pausa. Entrambe le dame hanno deciso di chiudere, almeno momentaneamente, la loro conoscenza con il cavaliere. Margherita ha anche restituito a Mario una felpa che lui le aveva prestato per ripararsi dal freddo. Morena, invece, ha raccontato un episodio avvenuto durante un ballo, quando Mario le aveva sussurrato parole appassionate in camerino, ma si era preoccupato che i microfoni potessero catturare le sue frasi.

Secondo Morena, questo timore potrebbe indicare che Mario volesse tornare da Margherita. In seguito, Cusitore ha rivelato un dettaglio inaspettato: lui e Morena avevano avuto un incontro intimo. Maria De Filippi, sempre attenta ai particolari ha commentato con il suo solito intuito: "L'avevo capito". Nella prossima puntata, si preannunciano ulteriori colpi di scena, con dettagli "piccanti", tra cui la famosa storia delle mutande dimenticate nella celebre Smart, che sta già facendo discutere i fan del programma.