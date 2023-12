Uomini e Donne: Ida e Roberta continuano a litigare, Gemma trova un nuovo corteggiatore

Ida Platano e Roberta Di Padua si confermano le nemiche giurate di Uomini e Donne: la lite iniziata ieri è continuata anche oggi. Oltre a Riccardo, è stato chiamato in causa anche Alessandro Vicinanza, con il quale la Platano si è da poco lasciata. Nel frattempo, Gemma ha conosciuto il suo nuovo corteggiatore.

La Clip Esterna di Ida e Davide

Oggi, la regia di Uomini e Donne ha mostrato la clip dell'esterna di Ida con Davide, il corteggiatore cubano che aveva colpito la tronista nei giorni precedenti. Alla fine del video, si sono sentiti i complimenti del ragazzo alla tronista.

Le parole di David non sono piaciute a Tina, che ha trovato il corteggiatore troppo egocentrico. Tra i due è nato un breve battibecco, antipasto del vero scontro a cui hanno assistito gli spettatori.

Ida Platano e Roberta Di Padua: La lLite infuocata a Uomini e donne

Protagoniste della disfida Ida e Roberta, ovviamente. Il loro scontro ha fatto da preludio al ritorno di Alessandro Vicinanza sul parterre di Uomini e Donne. Il rientro dell'ex compagno della tronista era stato rivelato nelle anticipazioni pubblicate nelle scorse settimane.

Maria De Filippi ha notato che Ida era in lacrime dopo che Roberta aveva detto che i genitori di Alessandro si sarebbero vergognati vedendo la ex del loro figlio seduta sul trono di Uomini e Donne venti giorni dopo la rottura.

La tronista difende la sua scelta

"Io so che con Alessandro non ho sbagliato," ha detto Ida, "mi aveva lasciato quattro volte. Ho provato a ricucire il rapporto, ma quando ho capito che era inutile, ho deciso di fare un passo indietro. Venire in questo programma è stata una scelta difficile, e il fatto che io sia la tronista da fastidio a molte persone, anche a Roberta.".

Uomini e Donne, Ida Platano e Roberta Di Padua litigano ancora per Riccardo: "Il tuo rancore ha il suo nome"

Il Confronto tra Platano e Di Padua

Nonostante i tentativi di Gianni e di Tinì per farle riappacificare perché "si attaccano ma sono molto simili", le due donne hanno continuato a battibeccare fino a quando Roberta non ha urlato a Ida: "Mi hai portato via Alessandro". "Io non ti ho mai portato via niente e nessuno," ha replicato la tronista, "Alessandro non è voluto uscire da qua".

Maria De Filippi ne ha approfittato per chiedere a Roberta se vuole che Alessandro ritorni nello studio, cosa che succederà nelle prossime puntate.

Gemma Galgani: Nuova speranza in amore

Gemma Galgani è uscita dal letargo in cui era finita per leccarsi le ferite della fine della relazione, mai nata, con Maurizio. Dopo Giovanni, la dama piemontese oggi ha conosciuto Antonio, 50 anni, un nuovo cavaliere arrivato in studio per incontrarla. Gemma ha accettato di conoscerlo, e nelle prossime settimane sapremo l'evoluzione di questo nuovo tentativo di Gemma di trovare l'amore.