Uomini e Donne, Ida Platano e Roberta Di Padua litigano ancora per Riccardo: 'Il tuo rancore ha il suo nome'

Come era prevedibile, tra Ida Platano e Roberta Di Padua l'ascia di guerra non è mai stata sepolta, nonostante la proposta di pace di Roberta nella puntata in cui Ida ha fatto il suo esordio come tronista a Uomini e donne. Oggi le due protagoniste del dating show hanno dato vita a un duro scontro, dove sono emersi i rancori legati a Riccardo Guarnieri.

Conflitto irrisolto tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Tra Ida e Roberta non corrono buon sangue, come sanno gli abituali spettatori di Uomini e donne; il loro pomo della discordia si chiama Riccardo Guarnieri, ex cavaliere del Trono Classico ormai felicemente fidanzato con una donna conosciuta al di fuori del programma.

Nell'ultima puntata del dating show, trasmessa oggi, 30 novembre, Maria De Filippi ha chiesto un parere ad Ida sulla nuova frequentazione di Roberta. La dama di Cassino, infatti, ha iniziato a conoscere Marco Antonio, nonostante quest'ultimo stesse frequentando Emanuela.

Il litigio Uomini e donne del 30 novembre

Chiamata in causa dalla conduttrice, Ida non ci ha pensato due volte e si è scagliata contro Roberta, che ha replicato dicendo che la tronista c'è l'ha con lei per la storia con Riccardo.

"Tu hai un rancore che si chiama Riccardo Guarnieri. Vai avanti nella vita, io non ci posso fare nulla. Se vuoi, te lo chiamo. Maria, facciamolo venire. Io non vedo l'ora di vedere questa scena", ha detto la dama.

Ida, che non aspettava altro, ha replicato duramente: "Io non porto rancore per nessuno. Non ti sopporto. Di sicuro sono qua e parlo. Mi aspettavo il tuo atteggiamento. Ho visto un déjà-vu. Tu sei così. Non ti piacciono i single. Ti piace infilarti nelle coppie".

"Sono serena, non voglio parlare con la Platano oggi", ha detto Roberta a Maria De Filippi, chiamando la rivale per il cognome. Roberta ha rinfacciato ad Ida di essersi seduta sul trono pochi giorni dopo la fine della sua storia con Alessandro Vicinanza: "Dopo un anno di fidanzamento sei qui, ma non ti vergogni e tu vuoi dare consigli sull'amore? Ma non ti vergogni?"

Ida Platano ha replicato di non provare vergogna per nulla e di metterci la faccia. "Tu sei invidiosa, ti metti in mezzo, ci sono altri uomini single". Ida ha voluto far sapere che tornare a Uomini e Donne è stato un salvagente, evitandole sofferenze passate. "Per me è un viaggio. Io sono risolta dentro, il passato è stato quello che è stato, sono stata anche in terapia. Non ho vergogna di niente", ha concluso Ida.