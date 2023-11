Uomini e Donne, Ida Platano a Roberta Di Padua: 'Non sono falsa, io non dimentico nulla'

L'antipatia tra Ida Platano e Roberta Di Padua persiste, anche se le due protagoniste non si sono viste da un po' di tempo. Attualmente, Ida è la tronista di Uomini e donne, mentre Roberta è tra le dame del dating show. Nonostante i ruoli diversi all'interno del programma, le due donne continuano a battibeccare, sebbene Maria De Filippi abbia tentato di farle riappacificare.

Ida Platano e Roberta Di Padua a Uomini e donne: L'antipatia persiste

Ida Platano è da qualche giorno la nuova tronista di Uomini e Donne, diventando la prima donna del trono over a ricoprire il ruolo di protagonista femminile nel Trono Classico. Oggi, Roberta ha proposto una tregua a Ida, ma quest'ultima ha respinto l'offerta sostenendo di non riuscire a superare le incomprensioni del passato.

La discussione sui corteggiatori più giovani

La discussione tra la tronista e Roberta è iniziata quando Barbara, delusa da Marco, ha annunciato di voler esplorare nuove possibilità, magari rivolgendo l'attenzione ai corteggiatori che Ida respingerà. Finora, la tronista ha conosciuto quattro ragazzi, tutti più giovani di lei.

Offerta di tregua da parte di Roberta

Per questo motivo, è stato chiesto un parere a Roberta, la quale ha sempre dichiarato di prediligere uomini più giovani di lei: "No, io da ora in poi guardo solo gli Over. Io sono contenta che sei seduta lì" - ha detto rivolgendosi alla nuova tronista - "Nei tuoi confronti non ho nessun rancore, è passato e ho deciso di andare avanti, tu invece questa acredine ce l'hai sempre. Non capisco perchè", ha aggiunto.

Ida Platano resta sulle sue posizioni

Ida, per il momento, non ha accettato la tregua con Roberta "Il fastidio ce l'ho sempre e me lo tengo, il fastidio mi rimane, non sono falsa. Non ho ancora dimenticato il passato, io non dimentico nulla", ha risposto.

Maria De Filippi fa da intermediatrice

Maria De Filippi ha provato ad intercedere, senza successo. "Però è stata carina a dire che è contenta che stai seduta lì", ha detto la conduttrice che ha sempre sperato che le due donne si alleassero e diventassero amiche.

Anche Gianni Sperti ha cercato di far riappacificare Ida e Roberta: "Mettici una pietra sopra vai avanti. Sì sbaglia, è successo. Io le vorrei vedere far pace", ha affermato l'opinionista.