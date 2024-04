Uomini e donne: Ida parla con Mario e Pierpaolo e decide se lasciare o continuare, Tina attacca Tiziana

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, il celebre programma del pomeriggio ideato e condotto da Maria De Filippi, andata in onda il 15 aprile, sono emerse diverse situazioni intriganti. Ida Platano ha finalmente comunicato la sua decisione: la tronista aveva espresso il desiderio di lasciare il programma. Nel Trono Classico, un momento di forte conflitto è scoppiato quando Tina ha attaccato Tiziana. Tuttavia, la situazione è stata prontamente gestita da Maria De Filippi.

Scontri nel Trono Over e tregua nel Trono Classico tra Ida e i suoi corteggiatori

Il primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne si apre con un ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Tiziana. Come spesso accade, l'opinionista non perde l'occasione per attaccare la dama che oggi era seduta al centro dello studio con Ida Pavanelli, Alessia e Salvatore. Quest'ultimo era sceso sul parterre per conoscere Barbara De Santi, ma la loro frequentazione è durata il tempo di un lampo. La dama ha mollato subito Salvatore, che nella vita reale è un produttore cinematografico.

Tina ha litigato di nuovo con Tiziana

L'attività del cavaliere è stata la scintilla che ha innescato la discussione di oggi pomeriggio. Tina è convinta che Tiziana abbia iniziato a frequentare il cavaliere solo per essere introdotta nel mondo dello spettacolo, magari partecipando a cene con altri produttori e ottenere una parte in un film.

Tiziana ovviamente smentisce questo retro pensiero di Tina. A favore della dama interviene anche Maria De Filippi, che sostiene che il ragionamento fatto da Tina su Tiziana potrebbe valere anche per altre dame. Ida, nel frattempo, fa sapere che non ha intenzione di continuare la conoscenza con il produttore, il quale non le avrebbe dato l'attenzione necessaria. Nella discussione interviene anche Barbara, che aveva lasciato il produttore perché con lui era difficile instaurare un dialogo.

Ida resta sul Troni di Uomini e donne

Nella precedente puntata di Uomini e donne dedicata a Ida Platano, la tronista aveva paventato l'idea di lasciare il programma, senza scegliere nessuno dei due corteggiatori, né Mario Cusitore né Pierpaolo Siano.

Oggi Maria De Filippi ha introdotto la puntata mostrando alcune clip che illustravano gli eventi successivi all'ultima registrazione. Dopo un incontro nel camerino con Mario, Ida non aveva ancora cambiato idea, è stato Pierpaolo a influenzare la sua decisione, raggiungendola a Brescia sotto casa sua e sorprendendola anche sul posto di lavoro il giorno successivo.

I due corteggiatori hanno assicurato a Ida di essere pronti a lasciare il programma con lei. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno elogiato l'approccio di Pierpaolo. La tronista ha voluto sottolineare che Mario le ha inviato dei messaggi significativi nei giorni precedenti.

Quando entrambi i pretendenti sono arrivati in studio, Ida ha evidenziato che la sua decisione di continuare il Trono è stata influenzata dalle dimostrazioni di affetto di Pierpaolo.

La tronista, invece, sembra non aver ancora perdonato Mario. I due corteggiatori si sono presentati con un regalo di compleanno per la tronista. Strana coincidenza: Mario e Pierpaolo si sono rivolti allo stesso gioielliere. Lo speaker radiofonico ha scelto un anello, Siano si è orientato verso un bracciale.