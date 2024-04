Uomini e donne: Ida Platano lascia il Trono Classico, la reazione di Maria De Filippi

Nuova puntata di Uomini e donne, il programma del pomeriggio ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel dating show dell'11 aprile, Ida sembra decisa a lasciare il programma, non trovando una sintonia con i due corteggiatori. Nel Trono Over continuano gli scontri tra Barbara e Cristina.

A Uomini e Donne: Maria De Filippi insegue Ida, nuove dame per Mario Verona

Continua la crisi di Ida Platano a Uomini e donne, la tronista non riesce ad accettare i comportamenti di Mario e Pierpaolo, secondo la tronista i suoi corteggiatori non sono interessati veramente a lei, per questo motivo non ha voluto andare in esterna con nessuno dei due.

Ida ha minacciato di lasciare il programma senza scegliere nessuno. Maria le ha detto che il giorno precedente, Mario ha chiamato continuamente in redazione perché aveva intenzione di incontrarla o, almeno, sentirla. A confermare l'interesse del corteggiatore è stato chiamato Claudio della redazione, che ha avvalorato le parole della De Filippi.

Ida vuole lasciare il programma senza scegliere

Contro i due corteggiatori si sono scagliati anche gli opinionisti, Tina ha chiesto ad Ida di restare e di mandare a casa Pierpaolo e Mario, facendo scendere sul parterre dei nuovi corteggiatori. Dopo questo scontro, il chiarimento di Maria e le conferme di Claudio, Ida Platano ha deciso di restare e ballare con Pierpaolo, cosa che ha infastidito Mario.

Continuano ad arrivare dame per Mario del Trono Over

Nel Trono Over, al centro troviamo Mario, che ha deciso di interrompere la frequentazione con Desirée ma non con Milena e con Noemi. Poco dopo sono scese per lui due ennesime dame arrivate per conoscerlo e lui ha deciso di farne restare solo una: Ilenia.

Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele bacia una corteggiatrice, un cavaliere lascia lo studio

Spazio infine a Salvatore e Ida del Trono Over, i due sono usciti dopo che il produttore ha rotto con Barbara. La dama partenopea, a differenza della De Santi, ha detto che il cavaliere è una persona aperta, pronta al dialogo.

Nella discussione è intervenuta Cristina Tenuta che ha accusato Barbara di allontanare gli uomini con i suoi modi. Barbara ha replicato sottolineando che anche la Tenuta ha un pessimo rapporto con i cavalieri e ha fatto i nomi di personaggi del parterre di Uomini e donne che Cristina ha frequentato anche nelle scorse edizioni. In tutto questo alzare di voci tra le due dame, Salvatore e Ida hanno detto a Maria De Filippi che hanno intenzione di continuare a frequentarsi.