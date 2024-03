Uomini e donne: Ida fa litigare Mario e Pierpaolo, Daniele divide il pubblico

Nuovo appuntamento con Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì. Anche oggi la puntata ha visto protagonisti alcuni dei personaggi del Trono Over, come Gemma, e del Trono Classico, dove i due tronisti dividono corteggiatori e pubblico.

Uomini e donne: Trono Over

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il focus è principalmente sul Trono Over, dove Gemma Galgani, dopo un periodo d'assenza dalle dinamiche del programma, torna a essere protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi.

Gemma

La dama piemontese ha iniziato una nuova conoscenza con Claudio, un cavaliere che non sembra il prototipo dei corteggiatori che solitamente attraggono Gemma, Tuttavia, durante l'esterna mostrata in studio, le affermazioni di Claudio sulle sue precedenti relazioni e sulla sua tendenza all'infedeltà, lasciano Gemma stranita.

Nonostante ciò, la Galgani è determinata a continuare questa conoscenza, scatenando una discussione animata con Tina Cipollari che mette in dubbio le reali intenzioni della dama nei confronti di Claudio.

Angelo e Tiziana

Angelo ha preparato una sorpresa per Tiziana, che oggi festeggia il compleanno, Nonostante che tra i due la frequentazione prosegua bene, Tina continua a mostrarsi perplessa, l'opinionista non crede alla sincerità della dama

Cristiano è uscito con Loredana e Jasna e, la frequentazione va bene tanto che con la seconda dama c'è stato anche un bacio. Loredana, a questo punto, fa un passo indietro perché crede che tra Cristiano e Jasna la conoscenza sia più avanzata.

Aurora contro Cristina e Marcello

Una discussione coinvolge Aurora Tropea, da una parte, Cristina Tenuta e Marcello Messina dall'altra. I due accusano la dama di intromettersi in tutte le storie senza riuscire a concretizzare un proprio percorso all'interno del dating show.

Trono Classico:

In attesa della scelta di Brando, qui potete leggere le anticipazioni della scelta di Brando, Ida e Daniele sono stati i protagonisti della puntata di oggi.

Ida

Il trono classico di Ida Platano vive gli ultimi preparativi prima della scelta che sembra ristretta a i corteggiatori Mario e Pierpaolo.

La tronista oggi ha confermato di aver deciso di eliminare Daniele, sottolineando la mancanza di un vero trasporto emotivo nei suoi confronti. Un'esclusione che non stupisce, la scorsa settimana Ida aveva sottolineato che la differenza di età la frenava.

Anche la tronista non sfugge alle polemiche, soprattutto in merito alle sue dinamiche con Mario, oggetto di continue critiche da parte di Tina Cipollari.

La tensione sale tra Mario e Pierpaolo, con quest'ultimo che accusa Ida di mancare di carattere. I due corteggiatori litigano tra loro e allo stesso tempo si dicono delusi dal comportamento della tronista, tanto che nessuno dei due la invita a ballare.

Daniele

Continua il percorso del neo tronista Daniele Pedice che ha deciso di portare in esterna due delle corteggiatrici che si sono presentate per conoscerlo. Daniele, che per i suoi modi bruschi sta dividendo il pubblico del dating show. Il tronista vuole eliminare le corteggiatrici che non hanno fatto nulla per conoscerlo.

Daniele ammette che forse si deve "dare una calmata", ma avvisa le troniste che la sua è solo una specie di corazza, conoscendolo meglio apprenderanno il suo vero carattere. "Continua così - lo sprona Tina - sii spietato".