Uomini e donne: Ida litiga con Mario, Pierpaolo lascia lo studio e la regia spegne il microfono a Tins

La puntata di Uomini e Donne del 25 marzo ha visto al centro dell'attenzione il Trono Classico di Ida Platano. La tronista ha litigato con i suoi corteggiatori e Pierpaolo ha deciso di abbandonare momentaneamente lo studio. Durante il Trono Over la regia ha spento il microfono a Tina.

Uomini e donne: Tiziano e Angelo

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi, una situazione carica di tensione ha tenuto banco nel dating show. La vicenda ha coinvolto Tiziana e Angelo, protagonisti di un brusco e inaspettato epilogo della loro conoscenza, che ha sollevato una serie di interrogativi e accuse.

Tutto ha avuto inizio con una richiesta di Tina Cipollari, opinionista del programma, che ha chiesto a Maria De Filippi di approfondire gli avvenimenti della puntata precedente tra Tiziana e Angelo.

Quando i due si sono seduti al centro dello studio, hanno annunciato di aver compreso di essere troppo diversi caratterialmente e di aver raggiunto la conclusione di mettere fine alla loro conoscenza. Tuttavia, è stato il modo in cui questa decisione è stata comunicata a generare sospetti tra gli opinionisti e il pubblico.

In particolare, il repentino cambio di atteggiamento da parte di Angelo ha sollevato dubbi e accuse di manipolazioni. Nonostante nelle registrazioni precedenti sembrasse molto coinvolto e interessato a Tiziana, il cavaliere nella puntata in questione ha improvvisamente sostenuto di non vedere un futuro insieme a causa delle loro differenze caratteriali. Questa repentina inversione di rotta ha suscitato molte perplessità.

Le accuse degli opinionisti

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono stati tra i primi a sollevare dubbi sulla sincerità di Angelo, suggerendo che potesse essere stato manipolato da Tiziana per dare una determinata versione dei fatti. Cristina Tenuta ha dato ragione agli opinionisti e ha discusso animatamente con Tiziana.

Anche Barbara De Santi si è detta sorpresa dal repentino cambio di posizione di Angelo, definendolo inaspettato. La sensazione generale nello studio è stata quella di una strategia premeditata da parte dei due protagonisti.

Barbara conosce Antonio e Tina 'perde' la voce

Si passa al trono over Barbara ha un nuovo corteggiatore: Antonio. Mentre il cavaliere si presenta e si racconta alla sua dama, Tina inizia a battibeccare con Barbara ma la regia le spegne il microfono. Gli spettatori di casa, infatti, hanno visto l'opinionista alzarsi e fare ampi segnali, ma la voce le è stata ridata solo dopo un poco di tempo. Per inciso Barbara non ha tenuto il cavaliere.

Ida Platano sotto pressione tra litigi, scuse e delusioni

La puntata di Uomini e Donne si è rivelata una vera montagna russa emotiva per Ida Platano, la tronista al centro di una serie di controversie, litigi e momenti di tensione con i suoi corteggiatori, Pierpaolo e Mario.

Uomini e donne: Gemma discute con Tina e Ida Platano, Daniele porta in esterna Gaia

La vicenda ha avuto inizio nel backstage, dove Pierpaolo ha tentato di chiarire con Ida dopo il cosiddetto "profumo-gate" con Mario Cusitore. La tronista si è mostrata delusa dal comportamento di Pierpaolo, che non l'avrebbe difesa e neanche creduta, nonostante le prove che gli aveva presentato.

La discussione è proseguita in studio, dove Pierpaolo ha tentato di scusarsi portando dei fiori, ma Ida, seppur accettando le rose, ha mantenuto la sua posizione critica nei confronti del corteggiatore.

Successivamente è stata la volta di un confronto acceso tra Ida e Mario, con accuse reciproche. Nonostante questo, i due hanno ballato al centro dello studio e la tronista ha avuto un gesto inaspettato verso Mario, portandogli una torta e un regalo per il suo compleanno.

La situazione è diventata ancor più intricata quando Pierpaolo, dopo un litigio, ha deciso di lasciare lo studio. Tuttavia, su richiesta di Gianni e Maria De Filippi, è stato richiamato in studio, dove ha annunciato di voler andare via. La tronista ha tentato di convincerlo a restare, ma la situazione è rimasta tesa.

Il climax è stato raggiunto quando anche Mario ha manifestato la sua intenzione di lasciare il programma dopo un'altra discussione con Ida. Quest'ultima, visibilmente frustrata e delusa dal comportamento dei suoi corteggiatori, ha ricevuto supporto dagli opinionisti e dagli altri partecipanti alla trasmissione, che hanno criticato l'atteggiamento dei due corteggiatori.

Barbara l'ha invitata a mandare a Casa i due corteggiatori e far tornare Daniele, mandato via pochi giorni fa.

La puntata si è conclusa con un momento di distensione quando Gianni ha chiesto a Ida di ballare con lui, cercando di farle tornare il sorriso dopo un pomeriggio così travagliato.