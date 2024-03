Uomini e donne: Ida al centro di un profumo-gate con Pierpaolo e Mario, Daniele lascia lo studio

Nuovo appuntamento con Uomini e donne, nella puntata del 20 marzo la protagonista è stata Ida Platano. La tronista ha discusso sia con Mario che con Pierpaolo, gli unici suoi corteggiatori rimasti nello studio dopo l'eliminazione di Daniele.

Uomini e Donne: Ida Platano al centro della polemica tra Pierpaolo e Mario

La puntata è iniziata senza Brando, Maria De Filippi ha annunciato che il corteggiatore, dopo la non scelta di ieri, si è preso una pausa e tornerà a breve. Subito dopo, Ida Platano, la tronista del programma televisivo Uomini e Donne, si è trovato al centro di una controversia scatenata da uno scontro con i suoi corteggiatori, Pierpaolo e Mario.

La controversia sul profumo tra Pierpaolo e Mario

Tutto è cominciato durante un'esterna con Pierpaolo, il corteggiatore ha sostenuto che Ida avesse regalato a lui lo stesso profumo usato da Mario, un'accusa che ha scatenato la rabbia della tronista. Ida ha reagito con forza, respingendo le accuse e sottolineando che non può tollerare simili insinuazioni.

Nelle precedenti puntate infatti, quando Ida ha regalato il profumo a Pierpaolo, Mario aveva affermato: "Gli hai regalato proprio il profumo che uso io". Il dibattito è poi continuato nello studio del programma, con opinioni contrastanti tra Tina, che ha appoggiato la reazione di Pierpaolo, e Gianni, che ha condannato il suo comportamento.

La situazione si è ulteriormente complicata durante un'esterna con Mario, dove il tema del profumo è stato nuovamente sollevato, scatenando un acceso confronto tra lo speaker partenopeo e la tronista. Ida si era spruzzata addosso il famoso profumo, e quando Mario non ne ha riconosciuto l'essenza Ida si è convinta che in precedenza il corteggiatore le aveva mentito per farle fare una brutta figura con Pierpaolo.

Ida si è trovata al centro di ulteriori tensioni quando Pierpaolo ha accusato la tronista di aver sminuito il loro rapporto da quando Mario è tornato in studio. Allo stesso tempo, Ida ha rimproverato Pierpaolo per non averle creduto e per aver dato fiducia alle parole di Mario.

Ida Platano elimina Daniele: le critiche di Tina

Oggi Ida ha deciso di eliminare Daniele, è stato lo stesso corteggiatore a chiedere un chiarimento alla tronista, che nelle ultime esterne gli aveva preferito sempre Mario o Pierpaolo. "Fai sempre scelte sbagliate" ha detto Tina a Ida rimarcando il suo disappunto per la decisione della tronista. "Mandi via un bravo ragazzo e lasci qua uno come Mario". Tina ha ribadito il suo punto di vista "A Mario non interessa nulla di Ida, lui vuole solo visibilità".

Trono Over: Massimo, Ida e Sabrina

Nel Trono Over, Massimo sta frequentando sia Ida che Sabrina. Per ora la conoscenza prosegue bene, "Stasera uscirò con Ida", ha detto il cavaliere. Nonostante queste premesse, Ida non è intenzionata a portare avanti il triangolo, e ha chiesto a Massimo di prendere una decisione a stretto giro.

Discussione tra Gianni Sperti e Sabrina

Subito dopo, i telespettatori del dating show hanno assistito ad una discussione tra Gianni Sperti e Sabrina, che da poco ha smesso di frequentare Francesco.

Il cavaliere ha ammesso che a sette giorni di distanza sta bene. Sabrina gli ha rinfacciato che se in una settimana è riuscito a mettersi tutto alle spalle vuol dire che i suoi sentimenti verso di lei non erano così forti. Da qui è nata la discussione tra Sabrina e l'opinionista con la dama che ha lasciato lo studio.

Ida ha conosciuto Luigino un cavaliere arrivato sul parterre per incontrarla, subito punzecchiato da Tina Cipollari.