Uomini e Donne, Guido e Federica lasciano lo studio. Tina e Gianni: "Ci rivediamo la settimana prossima"

Guido e Federica abbandonano il programma dopo una puntata infuocata: scambi di accuse, dubbi sulla loro sincerità, e un botta e risposta che coinvolge anche Gloria e Maria De Filippi.

Oggi, venerdì 21 novembre a Uomini e Donne si è consumato l'ennesimo colpo di scena del Trono Over: Guido e Federica hanno deciso di lasciare lo studio insieme, ma la loro uscita è stata accompagnata da un'ondata di scetticismo da parte degli opinionisti e di buona parte del parterre.

Come la storia del programma ha insegnato, quando Tina Cipollari e Gianni Sperti "puntano il mirino" su una coppia, il clima nello studio può diventare incandescente. E nemmeno questa volta i due opinionisti hanno fatto sconti, spingendo Guido e Federica verso un confronto serrato che ha poi portato alla loro uscita anticipata.

Le perplessità sul cavaliere: "Stai allungando il brodo"

Già nei giorni scorsi Guido aveva dichiarato di essere pronto a lasciare il programma con Federica, spiegando però di voler prima organizzarle una sorpresa. Una motivazione che ieri era stata messa in dubbio da Alessio Pili Stella, da Gianni e da Tina, convinti che la coppia stesse allungando i tempi per rimanere ancora sotto i riflettori.

Federica Clazzer

Oggi, di fronte alle nuove accuse, Guido, che ha presentato la dama alla famiglia, ha ribadito: "Lei deve sapere del mio bagaglio, dei miei figli, del tempo che posso dedicarle. Ho solo detto che volevo farle una sorpresa... e allora? Tutti quelli che escono sono innamorati?" Parole che non hanno convinto Gianni Sperti "Quindi sei innamorato ma non sei sicuro? Tu allunghi il brodo per restare qui. Vi metto alla prova: i vostri bagagli di vita si risolvono in studio o fuori?"

Maria tenta di mediare: "Così crei solo problemi a Federica"

Il clima si è ulteriormente surriscaldato quando Guido ha perso la pazienza con Gloria, con cui aveva avuto una breve frequentazione. Lei aveva apertamente dichiarato di non credere alle sue intenzioni. Di fronte al caos, Maria De Filippi ha cercato di riportare la calma, richiamando non solo gli opinionisti ma anche Guido stesso.

"Lei crede a lui perché non bacia te e non esce con te, Tina," ha detto la conduttrice. Poi, rivolta al cavaliere: "Con il tuo comportamento stai creando un problema a Federica." Nonostante le parole della conduttrice, lo scetticismo in studio è rimasto palpabile. Per Gianni, addirittura, i due sarebbero d'accordo e starebbero recitando per restare al centro dell'attenzione.

La decisione finale: l'uscita tra ironie e frecciate

A quel punto, stanchi delle accuse e delle polemiche, Guido e Federica hanno scelto di lasciare lo studio. Una decisione accolta con ironia dagli opinionisti, che hanno commentato con il consueto sarcasmo: "Ci vediamo la settimana prossima." Una battuta che racchiude tutto il dubbio ancora sospeso nello studio: la storia tra Guido e Federica continuerà davvero fuori dalle telecamere? Oppure li rivedremo presto nel parterre?