Uomini e Donne: Giuseppe scatena la polemica, Damiano sotto accusa, Gianmarco sempre più in crisi

L'appuntamento di oggi di Uomini e Donne è stato ricco di tensioni e colpi di scena. Tra dichiarazioni inaspettate, frecciate al veleno e confronti accesi, i protagonisti hanno animato lo studio con dinamiche intricate, che hanno coinvolto sia Il Trono Over che il Trono Classico.

Trono Over

La puntata del 4 aprile del dating Show si apre con un momento molto atteso: l'esterna tra Giuseppe e Rosanna. Il cavaliere confessa di aver vissuto con lei emozioni particolarmente intense, addirittura superiori a quelle provate con Sabrina Zago. Tuttavia, nel suo racconto non manca un riferimento ironico a Tina Cipollari, che prontamente lo riprende, invitandolo a non nominarla più, nemmeno in modo scherzoso.

Dal canto suo, Rosanna ammette di essersi trovata bene in compagnia di Giuseppe, ma Gianni Sperti non perde occasione per sottolineare che, a suo avviso, la dama dovrebbe mantenere le distanze, viste le modalità con cui lui si relaziona alle donne. La reazione di Sabrina non è delle migliori quando viene a sapere della frase pronunciata da Giuseppe durante l'esterna. Nel mentre, Fabio prende la parola e si rivolge direttamente a Rosanna, rispondendo a una sua precedente affermazione: "Hai detto che non sono abbastanza competitivo. Io, in realtà, non gareggio mai con chi considero di livello inferiore".

Damiano a Uomini e donne

Nel frattempo, Sabrina ha avuto un'uscita con Emanuele, un uomo che si è mostrato galante e rispettoso, ma tra i due non è scoccata la fatidica scintilla e non continueranno a frequentarsi. Sul fronte del Trono Over, Cristina ha cenato con Guido, che però, la mattina seguente, ha preferito fare o colazione con Sabrina, dimostrando di avere un particolare interesse per lei.

Damiano, invece, ha avuto un incontro con una nuova dama del parterre femminile, Flavia. Dopo aver trascorso la serata insieme, i due hanno condiviso la notte nella stessa stanza, ma la donna assicura che tra loro non c'è stato nulla di compromettente. Le loro parole, però, non convincono affatto Tina e Gianni, che iniziano a punzecchiare il cavaliere, esprimendo i loro dubbi. Anche altri membri del parterre sospettano che tra Damiano e Flavia ci sia una conoscenza pregressa.

Gianmarco e Cristina: un rapporto sempre più complicato

Si passa poi al Trono Classico, dove il protagonista della vicenda è il tronista. Dopo la discussione avvenuta con la Ferrara nella precedente puntata, la ragazza ha lasciato lo studio in lacrime. Il confronto dietro le quinte, però, non ha portato a un chiarimento e, in studio, Gianmarco appare visibilmente turbato.

Il tronista ha chiesto a Cristina di dimostrare un reale coinvolgimento nei suoi confronti. "Devi cambiare atteggiamento e comportarti come una vera corteggiatrice, senza aspettarti che tutto ti venga concesso, altrimenti è meglio lasciar perdere", dichiara con fermezza. Nonostante ciò, Cristina continua a mantenere una posizione contrastante, mostrandosi restia a cedere alle richieste di Gianmarco Steri.