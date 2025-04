Uomini e Donne, Francesca Polizzi pronta a lasciare il programma? Tutti gli indizi sul suo addio

Il trono di Gianmarco Steri, iniziato con grandi aspettative dopo la sua delusione con Martina De Ioannon, sta prendendo una piega inattesa. Il romano, scelto da Maria De Filippi come ultimo tronista della stagione di Uomini e donne, aveva attirato ben ottomila candidature da parte di ragazze desiderose di conoscerlo. Tuttavia, le recenti dinamiche sembrano aver generato più confusione che entusiasmo, portando alcune delle sue corteggiatrici a rivedere il loro percorso nel programma. Tra queste, Francesca Polizzi potrebbe aver già deciso di abbandonare lo studio.

Francesca Polizzi ignorata da Gianmarco: esterne saltate e accuse

Secondo le anticipazioni delle ultime registrazioni, Gianmarco è tornato a cercare Nadia Di Diodato, che aveva lasciato lo studio dichiarando di non voler più farvi ritorno. Un gesto che ha spiazzato tutti, soprattutto Cristina, che aveva condiviso un bacio con lui nell'ultima esterna. Infastidita, la Ferrara ha minacciato di andare via.

Gianmarco l'ha trattenuta con una frase che ha sollevato più di un dubbio: "Tanto anche se fai lo stesso show, poi vengo da te." Nel mezzo di questo turbinio di emozioni e triangoli, Francesca Polizzi sembra essere passata completamente in secondo piano. La sua esterna non è stata nemmeno mandata in onda, e durante le ultime registrazioni sarebbe rimasta ai margini, mentre Gianmarco si è lasciato andare a balli e attenzioni nei confronti di Nadia e Cristina.

Cristina Ferrera

La corteggiatrice cancella i tag su Instagram: è un addio definitivo?

Un atteggiamento che Francesca non ha affatto gradito, tanto da accusare il tronista di giocare su più fronti e non avere un reale interesse nei suoi confronti. Ma c'è di più: sul profilo Instagram di Francesca sono spariti tutti i tag relativi a Uomini e Donne.

Un gesto che non è passato inosservato ai fan del programma e che molti interpretano come un segnale forte, forse l'annuncio non ufficiale di un addio. Del resto, la sua delusione è evidente e la mancanza di attenzioni da parte di Gianmarco potrebbe averla convinta a voltare pagina. Nel frattempo, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che potrebbe cambiare completamente la percezione del pubblico.

Secondo quanto trapelato, Gianmarco sarebbe già d'accordo con Cristina per uscire insieme dal programma. Se questa indiscrezione fosse confermata, spiegherebbe molte delle scelte recenti del tronista, compreso l'allontanamento da Francesca. In attesa di conferme ufficiali, i telespettatori si chiedono: Francesca Polizzi ha davvero deciso di lasciare Uomini e Donne? E Gianmarco ha già fatto la sua scelta fuori dalle telecamere?