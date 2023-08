Uomini e Donne, Gianni Sperti non è sicuro di tornare con Maria de Filippi: ecco cosa ha detto

I recenti cambiamenti proposti da Pier Silvio Berlusconi all'interno della struttura di Mediaset potrebbero avere ripercussioni significative anche sulla programmazione di Uomini e Donne. In particolare, Gianni Sperti, che da anni ricopre il ruolo di opinionista all'interno del programma, ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di essere escluso nella prossima stagione. Durante una vacanza in Vietnam, Sperti è stato contattato da Novella 2000 e ha condiviso le sue apprensioni riguardo al suo futuro nel programma.

Nell'ultima puntata della precedente stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi, rispondendo a una domanda diretta di Tina Cipollari, confermò che sia lei che Gianni avrebbero continuato a ricoprire i ruoli di opinionisti anche nella stagione 2023/2024. Recentemente, la stessa Tina ha dissipato i rumors sul suo conto, smentendo le voci secondo cui Pier Silvio Berlusconi aveva intenzione di allontanarla dal dating show.

Cosa ha detto Gianni Sperti su Uomini e Donne

"Io sono rimasto all'ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza. Ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo", ha spiegato Gianni Sperti al settimanale.

I cambiamenti di Pier Silvio Berlusconi hanno interessato soprattutto Il Grande Fratello, con l'arrivo di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista del programma e una nuova edizione che nasce all'insegna della cancellazione del trash dal reality.

Grande Fratello: completato il cast dei Vip, ora tocca ai concorrenti Nip

Risulta difficile credere che Berlusconi possa toccare i programmi di Maria De Filippi, tuttavia, in mezzo a queste speculazioni, Gianni Sperti confessa che gli dispiacerebbe lasciare Uomini e Donne. "Sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff - ha affermato il ballerino - Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: 'Gianni ricordati che siamo tutti utili, ma non indispensabili'. Per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Mi godo il presente. Poi chissà"

Palando del mondo della televisione, Gianni Sperti ha spiegato che, secondo il suo parere "la gente è stanca, stressata, lavora molto, è stanca dei guai. Ha bisogno di sorridere, ma nello stesso momento di ascoltare parole positive per andare avanti e credere in se stessa. Secondo il ballerino "quello che manca in tv è una trasmissione che parli solo di cose belle".