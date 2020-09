Gianni Sperti è gay? La sua risposta su Instagram

Una follower ha chiesto a Gianni Sperti se è gay: l'ex ballerino di Amici le ha dato una risposta che in pochi minuti è diventata virale sui social. "L'ignoranza non ha sesso" ha detto Sperti, che poi si è espresso a favore di una legge contro l'omofobia.

Gianni Sperti interagisce spesso sui social con i suoi fan a cui chiede anche consigli ed opinioni sui suoi cambi di look. Alcuni giorni fa l'opinionista di Uomini e Donne ha sollecitato i suoi fan a partecipare con lui al gioco domanda e rispondi. Una delle sue follower gli ha chiesto "sei gay", senza mettere il punto interrogativo. Gianni le ha risposto così: "Non capisco se è una domanda o un'affermazione tuttavia non capisco il senso e cosa cambierebbe - aggiungendo - Chi scrive questo messaggio è una donna. Ma se non bisogna fare differenze tra etero e gay non dobbiamo fare differenze nemmeno tra uomo e donna perché l'ignoranza non ha sesso".

L'ex marito di Paola Barale ha colto l'occasione per esprimere la sua opinione sulla legge contro l'omofobia, che il parlamento sta discutendo in questo periodo nonostante l'opposizione dei partiti di destra: "Se i genitori e la scuola insegnassero ai bambini, con semplicità, l'esistenza di generi differenti, non ci sarebbe bisogno di questa legge. Purtroppo sono spesso gli adulti che usano questi termini denigratori e pensieri discriminatori". L'approvazione di questa legge permetterebbe ai giudici di condannare chi discrimina un'altra persona in base all'orientamento sessuale. Per non essere frainteso Gianni Sperti ha voluto chiarire meglio il suo pensiero: "Detto questo, come tutti i reati, penso che la pena esemplare potrebbe cambiare qualcosa... le solite pene leggere, con la buona condotta, lo sconto della pena ecc... non aiuteranno mai a capire la gravità del reato e il danno psicologico che viene causato".

Non è la prima volta che l'opinionisti di Uomini e Donne deve rispondere a domande sul suo orientamento sessuale, alcuni anni fa usò parole molto dure verso quei follower che glielo chiedevano dopo la sua partecipazione al Gay Village: "Non rispondo alle vostre domande o affermazioni perché le trovo di un'ignoranza disarmante. Purtroppo esistono persone vuote come voi. E tra l'altro io non ho bisogno di dichiarare nulla. Se sono etero o gay sono c..i miei. Buona domenica a tutti. Invece agli ignoranti augurerei una domenica a leggere qualche libro che non gli farebbe male".