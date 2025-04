Uomini e Donne: Gianmarco tra dubbi, baci e delusioni: caos al Trono Classico

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 9 aprile su Canale 5,il trono di Gianmarco Steri ha vissuto momenti intensi, tra rivelazioni emotive, baci inaspettati e reazioni che hanno lasciato il pubblico spiazzato. Nel Trono Over volano scintille: tra litigi accesi, nuove conoscenze e vecchie ruggini. Gemma chiude l'ennesima frequentazione.

Lo scontro tra il tronista e due corteggiatrici

Gianmarco ha portato in esterna Francesca, ma l'uscita non è andata come sperato. Il tronista ha espresso alla corteggiatrice alcune perplessità sul suo atteggiamento, sospettando che lei sia troppo attenta a piacere, più che a mostrarsi per ciò che è realmente: "Non voglio che ti senti controllata per risultare perfetta, agli occhi miei o agli occhi della gente, voglio che tu sia te stessa."

Francesca, forse per smorzare la tensione, ha cambiato discorso e gli ha fatto ascoltare una canzone. Un gesto che in studio ha lasciato perplesso Gianmarco, il quale avrebbe preferito affrontare apertamente i problemi: "La canzone mi ha emozionato, ma sarebbe stato più bello affrontare il problema in quel momento."

Cristina Ferrera

Ben diversa l'aria nell'esterna con Nadia. Tra i due è scattato un bacio appassionato che ha lasciato il segno. Gianmarco lo ha definito "il bacio più sentito e voluto" finora, sottolineando anche la forte chimica nata tra loro. Nadia, visibilmente imbarazzata in studio, sembra provare un sincero interesse per il tronista romano.

La reazione di Cristina? Spiazzante. Mentre andava in onda il bacio, ha iniziato a canticchiare la canzone di sottofondo, come se nulla fosse. Poi, con il suo consueto sarcasmo, ha detto: "Mi rode tantissimo. Non mi viene da piangere e preferisco canticchiare la canzone per proteggermi. Però non sai cosa ti farei in questo momento" Gianmarco, però, non ha apprezzato la freddezza e l'apparente indifferenza della corteggiatrice Francesca, invece, ha lasciato la sedia rossa in lacrime, delusa dal bacio tra Gianmarco e Nadia.

Trono Over: Maria De Filippi smaschera Sebastiano

Lo studio si è infiammato anche grazie al Trono Over. Isabella ha lodato Francesco, Cinzia è intervenuta per lamentarsi del comportamento ambiguo del cavaliere, che sembrava un "magnate americano" pronto a fare il suo casting personale. Intanto, Gemma Galgani ha annunciato la fine della conoscenza con Luciano.

Momenti di tensione anche con Giovanni, che prima di sedersi al centro dello studio, ha definito Francesco un "buffone", infastidito da vecchie dinamiche. Giovanni prosegue però la sua conoscenza con Luana, e la dama appare serena dopo la turbolenta esperienza con Alessio Pili Stella.

Gloria Nicoletti sembrava sul punto di chiudere con Sebastiano, confessando di non provare un grande trasporto. Eppure, qualcosa l'ha fatta desistere. Un colpo di scena che ha stupito anche Sebastiano, il quale, a quanto pare, aveva confidato alla redazione di non essere entusiasta della conoscenza.