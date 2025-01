Uomini e Donne: Giorgio rifiuta l’invito di Morena, Francesca Sorrentino ancora in difficoltà

Nuovo appuntamento con Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi che in questi giorni ha presentato Chiara, la nuova tronista, che in questa puntata non è stata tra i protagonisti. Francesca del Trono Classico ha discusso con i due corteggiatori. Nel Trono Over, Morena ha preso il classico palo quando si è approcciata al Cavaliere Giorgio.

Le dinamiche di oggi del Trono Classico e Over

La puntata di Uomini e Donne di oggi ha visto un colpo di scena che ha coinvolto Morena. Il mistero di un biglietto che arriva a Giorgio, il cavaliere già impegnato a conoscere Claudia D'Agostino, ha acceso l'attenzione in studio. Maria De Filippi ha svelato infine che a scrivere il messaggio era stata proprio Morena.

La dama invitava Giorgio a prendere un caffè insieme, citando scherzosamente "il caffè napoletano", un chiaro tentativo di riavvicinamento dopo un rifiuto di qualche settimana fa. Claudia, visibilmente infastidita, ha commentato sarcasticamente: "Ha una passione per i napoletani", riferendosi alla precedente frequentazione tra la dama e Mario Cusitore. Morena ha difeso il suo gesto, spiegando che aveva già chiesto il numero di Giorgio, ma non era stata presa in considerazione.

Morena del Trono Over

Nonostante il tentativo di riavvicinamento, Giorgio ha ribadito fermamente il suo rifiuto. Nel Trono Over, Diego sembrava finalmente pronto a dedicarsi completamente a Sabrina, ma ha deciso che non vuole concederle l'esclusiva. Maria De Filippi ha rivelato che il cavaliere, parlando con la redazione, ha chiarito che per il momento non vuole concentrare il suo percorso su una sola donna.

Uomini e donne anticipazioni della registrazione, scontri per Francesca Sorrentino, Mario Cusitore commuove

Nel frattempo, la puntata prosegue con il trono di Francesca. Gianmarco, il corteggiatore che ha avuto più di un'esterna romantica con la tronista, sembra non riuscire a conquistare il cuore della Sorrentino, che lo giudica immaturo e poco spontaneo. Dall'altra parte, Gianluca Costantino sembra guadagnarsi la fiducia della tronista, nonostante le perplessità di Tina Cipollari, che lo accusa di essere "costruito" e troppo interessato alla televisione.