Uomini e Donne, Gianmarco Steri avverte Martina De Ioannon: “Se mi scegli, potrei dirti di no”

All'apertura della nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 10 gennaio 2025, Diego Tavani e Claudia D'Agostino del Trono Over sono tornati a monopolizzare l'attenzione. Dopo mesi di alti e bassi, il cavaliere ha deciso di chiudere definitivamente la relazione per il suo benessere, considerando la dama troppo egocentrica.

Diego Tavani chiude con Claudia D'Agostino

Maria De Filippi ha mostrato i retroscena del loro ultimo litigio, durante il quale la donna, in lacrime, ha cercato di recuperare la relazione. "Se non me ne fosse importato nulla, tante cose per lui non le avrei fatte", ha confessato la dama, visibilmente provata. Tuttavia, Diego è apparso irremovibile, rifiutando persino di leggere una lettera scritta da Claudia per spiegare i suoi sentimenti.

Tina Cipollari non ha risparmiato critiche al cavaliere: "Un uomo innamorato non si comporta così". Diego ha risposto difendendo la sua decisione, affermando che la situazione fosse diventata insostenibile. Alla fine, Diego ha abbandonato lo studio tra le lacrime di Claudia e le reazioni contrastanti del pubblico.

Diego Tavani protagonista del Trono Over

La tronista tra due fuochi

Nel Trono Classico, Martina De Ioannon è al centro di una situazione complicata tra i corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. La tronista, che farà la sua scelta durante la registrazione di lunedì, ha rincorso Ciro fino a Torre Annunziata dopo un acceso litigio, ma le sue attenzioni hanno deluso e confuso Gianmarco.

Quest'ultimo, durante la puntata, ha chiarito di non voler essere una "scelta di ripiego" e ha avvertito Martina che potrebbe anche dirle di no. Maria De Filippi ha sottolineato la serietà delle parole di Gianmarco, ma Martina ha ribadito di voler seguire solo ciò che sente dentro, senza paura di un eventuale rifiuto.

Uomini e Donne, Mary su Michele Longobardi: "Ecco perché l'ho smascherato con la redazione"

Nel Trono Over, Gemma Galgani sembra aver trovato un nuovo cavaliere, Antonio, consigliato dal figlio a partecipare al programma dopo un lutto personale. Nonostante l'interesse reciproco, Antonio ha chiarito di non voler ancora impegnarsi esclusivamente con Gemma, lasciando intendere che il loro percorso potrebbe essere tutt'altro che lineare.