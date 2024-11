Uomini e donne. Giada e Marcello lasciano il programma, Aman sceglie Michele mentre Genny se ne va

Nella puntata andata in onda oggi, 11 novembre, di Uomini e Donne, Marcello Messina e Giada hanno deciso di lasciare insieme il programma. I due si erano conosciuti all'inizio di questa stagione e, dopo una frequentazione intensa, hanno scelto di proseguire la loro relazione fuori dal contesto televisivo. Nel Trono Classico, invece, Aman sembra aver fatto una scelta definitiva verso Michele Logobardi, confermando un legame più forte con lui. Alessio, dal canto suo, ha perso una delle sue corteggiatrici, che ha deciso di interrompere il suo percorso nel dating show.

Giada e Marcello lasciano il programma

La prima parte del programma riprende dall'ultima puntata della scorsa settimana, dove Mario Cusitore si è confrontato con Margherita e Morena. Tina e Gianni hanno subito preso di mira Morena, che ha tentato nuovamente di chiarire la sua posizione con lo speaker radiofonico. Venerdì scorso, infatti, Mario aveva ammesso che tra lui e Morena c'era stata solo attrazione fisica, senza una vera connessione mentale.

Il tentativo di Morena è stato criticato dagli opinionisti, che l'hanno accusata di avere poca autostima. La dama, dal canto suo, ha ribadito che tra lei e Mario esisteva anche una connessione mentale e vorrebbe capire perché Cusitore lo neghi. Terminato questo confronto, al centro dello studio si posizionano due sedie per Marcello Messina e Giada. Nelle puntate precedenti, i due avevano confermato che la loro frequentazione stava proseguendo positivamente e si avvicinavano a prendere una decisione importante.

Genny, corteggiatrice di Alessio, ha abbandonato lo studio

Marcello, dopo la fine della sua relazione con Jasna, è pronto a rimettersi in gioco con Giada. In studio, la dama porta un baule contenente palloncini e una lettera scritta per Messina. Alla fine, Marcello saluta Maria e tutta la redazione, esprimendo il desiderio di tornare in trasmissione solo come ospite insieme a Guada. Anche Barbara De Santi appare visibilmente commossa.

Nella seconda seduta della puntata, più numerosa della precedente, ci sono Gabriele, Giuseppe e Stefano da una parte e Erika, Monica e Simona dall'altra. Simona decide di interrompere la frequentazione con Stefano, che ha cercato di approfondire la loro conoscenza intima troppo rapidamente. Giuseppe ed Erika, invece, continuano a frequentarsi e la dama afferma che con lui ha trovato una maggiore connessione mentale.

Trono Over: Genny abbandona il parterre

Aman chiede a Michele di proseguire il percorso insieme. La scorsa settimana, Alessio, dopo aver visto l'esterna della corteggiatrice con il tronista campano, ha deciso di eliminare Aman. Nel frattempo, Michele ha portato in esterna Veronica, con cui è scattato un nuovo bacio. Subito dopo, Genny e Amal discutono, e Genny litiga anche con Alessio, per poi abbandonare lo studio. Veronica, infine, è convinta che Aman abbia scelto Michele perché sente che lui le offre maggiori certezze.