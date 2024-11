Uomini e donne: Barbara De Santi si prende la scena, e le critiche Gemma segue Fabio in albergo

Nel terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, Barbara De Santi è stata la protagonista assoluta del dating show condotto da Maria De Filippi dal lunedì al venerdì. Nel frattempo prosegue la conoscenza di Gemma Galgani con il corteggiatore ballerino. Oggi il Trono Classico è stato dedicato a Michele, Alessio e la corteggiatrice Amal.

Barbara De Santi minaccia di lasciare Uomini e donne

Prima seduta del programma dedicata a Gemma Galgani e Fabio, il corteggiatore che sta lentamente guadagnando spazio all'interno del programma, grazie alla sua abilità nel ballo e al legame che sta creando con la dama piemontese. I due sono usciti di nuovo insieme e Gemma lo ha seguito nella stanza d'albergo. Tra loro ci sono stati baci a stampo, poiché, per il momento, Fabio preferisce andare con calma prima di lasciarsi andare alla passione. Il segmento si è concluso con un mambo ballato da Gemma e Fabio al centro dello studio.

La seconda seduta vede Vincenzo e William da una parte e Ilaria e Barbara De Santi dall'altra. Quest'ultima perde il controllo quando sente il racconto di Ilaria, che rivela di essere uscita con Vincenzo e di aver scambiato con lui vari baci. La De Santi si è arrabbiata sia con la dama sia con il cavaliere, accusandolo di essere incoerente nei suoi comportamenti. In precedenza, infatti, Vincenzo era uscito con la stessa Barbara e si era baciato anche con lei.

Vincenzo ha conquistato Barbara De Santi

Il cavaliere ha ritenuto la reazione di Barbara sproporzionata, sottolineando che la loro prima e unica uscita è durata solo due ore e ha ribadito di aver passato una bella giornata con Ilaria, specificando che è arrivato nel programma per conoscere nuove persone. La De Santi, però, gli ha rimproverato: "Avevi detto che mi avresti portato rispetto e che saresti uscito con una persona senza baciarla".

Gianni Sperti si chiede perchè la dama se la prenda con Ilaria e non con Vincenzo: "È la solita storia di una donna che attacca l'altra donna," ha detto l'opinionista quando la donna ha accusato Ilaria di passare da letto a letto. Barbara, che "non bacia tutti", ammette però che Vincenzo le piace. Ida ed Erika prendono le parti di Ilaria e Vincenzo. La De Santi chiede di prendere i telefoni per vedere il tono dei messaggi che si sono scambiati. Al termine del segmento, Barbara torna a sedersi in lacrime, mentre Vincenzo preferisce ballare con Ilaria, rimproverato da Tina Cipollari di scarsa sensibilità nei confronti della dama.

Maria De Filippi sottolinea che è stata lei a mettere Vincenzo di fronte a una scelta e chiede a Barbara di considerare anche il punto di vista dell'altro, visto che la loro conoscenza era solo agli inizi. La dama, però, mette anche in dubbio la sua permanenza nello studio, perché sul parterre non ci sono persone che le interessano. "Io non ritengo Ilaria alla mia altezza, e se lui non riesce a vedere questo è in problema suo", ha concluso Barbara molto amareggiata

Nel Trono Classico, al centro dello studio c'erano Alessio e Michele da una parte e Amal dall'altra. La corteggiatrice è uscita con entrambi i tronisti, e le loro esterne sono state spesso controverse, tanto che il tronista campano l'aveva eliminata dalla sua corte per poi richiamarla. Oggi, però, è stato Alessio ad elimiare la corteggiatrice, che alla fine ha scelto di ballare con Michele.