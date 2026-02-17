Uomini e Donne: Gemma interrompe l’esterna con Ciro, Tina e Gianni non le danno tregua

Oggi, martedì 17 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la seconda della settimana. Nel Trono Classico Gemma è stata attaccata da Tina e Gianni per la sua mancanza di chiarezza. Nel classico le corteggiatrici di Ciro continuano ad avere comportamenti sopra le righe mentre un amico di Solimeno è sceso per corteggiare Sara.

Trono Classico: Gemma e Ciro, un momento complicato

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma è stata ancora una volta protagonista della sua storia con il corteggiatore napoletano Ciro. In esterna, riferendosi alle ultime puntate in cui era stata duramente criticata, Gemma ha ammesso di attraversare un momento difficile e ha deciso di interrompere la serata.

Tina e Gianni hanno interpretato il comportamento della dama in modo diverso: per loro Gemma cerca solo una scusa, per gli opinionisti la verità è una: a Gemma non piace Ciro e lo ha liquidato con una scusa. Probabilmente, Gemma sta semplicemente mostrando la sua vulnerabilità e il suo momento di crisi è comprensibile.

Elisabetta, Sebastiano e Magda: gelosia e controllo

Elisabetta ha chiesto un confronto con Sebastiano e Magda. La dama ha scritto al cavaliere, nonostante fosse a conoscenza dell'esclusiva tra Elisabetta e Sebastiano, per ringraziarlo delle belle parole che lui aveva dedicato a lei durante un'intervista a Witty TV.

Successivamente, Elisabetta ha dichiarato di voler volare a Catania per capire meglio la quotidianità con Sebastiano. Il cavaliere, invece, sospetta che la tronista voglia raggiungerlo soprattutto per esercitare un certo controllo e ha sottolineato alcune rigidità di Elisabetta, come il rifiuto di dormire insieme. Questa situazione mostra chiaramente come i sentimenti nel dating show siano sempre più intrecciati a dinamiche di controllo e gelosia, rendendo le storie più complicate di quanto sembri.

Trono Classico: Ciro bacia Elena

Ciro ha portato in esterna la siciliana Elisa, con cui si è scambiato un bacio, il secondo dopo quello con Alessia Messina. Elisa ha mostrato un forte interesse, e l'esterna si è protratta più del previsto, con numerosi baci.

In studio, Martina e Alessia Antonietti hanno lasciato il parterre, seguite da Alessia Messina, che ha criticato il comportamento del tronista. Alla fine, Elisa è rimasta l'unica corteggiatrice in gara. Un comportamento da parte delle ragazze sicuramente esagerato, che rischia di rovinare sia il loro percorso che quello del tronista.

Sara e Alessio: una nuova conoscenza

Sara Gaudenzi ha incontrato Alessio Rubeca, amico di Ciro Solimeno. Durante l'esterna, Alessio ha parlato della sua esperienza lavorativa e del rispetto per la scelta di Sara di voler stare bene da sola e cercare una persona che porti valore nella sua vita.

In studio, Sara ha confermato il suo interesse, lodando anche la voce di Alessio, e lasciandosi andare a complimenti sinceri. Maria De Filippi ha chiesto al corteggiatore cosa facesse nella vita e Alessio ha risposto di essere un imprenditore nel settore immobiliare, e la conduttrice ha scherzato sul fatto che fosse "il capo di Ciro". Una situazione ambigua che rischia di creare nuove tensioni sul trono di Sara Gaudenzi.