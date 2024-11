Uomini e Donne, Mario Cusitore litiga con Margherita e vuole andare via, Gemma e Fabio: screzi e chiarimenti

Ultima puntata settimanale del dating show con al centro dello studio Mario Cusitore e le due donne che ha frequentato in questo periodo. Margherita e Morena.

Oggi, venerdì 8 novembre, è andata in onda la quinta e ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, il dating show trasmesso su Canale 5. Mario Cusitore è tornato al centro dello studio per confrontarsi con Margherita e Morena, mentre Gemma ha avuto i primi screzi con Fabio. Intanto, i corteggiatori di Martina De Ioannon sono arrivati a litigare tra di loro.

Trono Classico

La puntata è iniziata con Gemma Galgani e Fabio, la cui frequentazione procede, Maria De Filippi ha elogiato l'outfit della dama piemontese e la sua apertura verso il cavaliere. Fabio, tuttavia, ha espresso qualche perplessità: secondo lui, Gemma corre un po' troppo. Lei, dal canto suo, si sarebbe aspettata da lui maggior trasporto fisico, come un abbraccio o un bacio appassionato, ma Fabio ha chiarito di voler aspettare che il cuore batta davvero per lei prima di fare ulteriori passi.

Subito dopo, la scena si è spostata su Ilaria e Margherita da una parte, e Vincenzo e William dall'altra. Quest'ultimo ha chiuso la frequentazione con Ilaria e trascorso una piacevole serata con Margherita. A questo punto, Maria ha chiesto conferma a Mario per assicurarsi che la frequentazione con Margherita fosse terminata definitivamente. Entrambi hanno confermato la fine della loro breve storia, ma Mario ha ammesso di essere stato infastidito da certi atteggiamenti di Margherita.

Morena ha discusso con Mario Cusitore: "tra noi c'era anche attrazione mentale"

La dama, invece, sostiene di aver dimostrato ampiamente il suo interesse per il Cusitore. Nella discussione è intervenuta anche Morena, che ha negato che Mario provasse solo attrazione fisica per lei; secondo la dama, c'era anche un trasporto mentale, tanto che Mario le avrebbe chiesto di frequentarsi anche al di fuori del programma, circostanza poi smentita da lui. Alla fine, Mario ha dichiarato di voler lasciare il programma poiché nessuna delle donne del parterre gli fa battere il cuore. Le anticipazioni segnalano che nelle ultime puntate Mario è stato effettivamente assente.

Nuovo capitolo anche nella saga tra Barbara e Vincenzo, che nel frattempo continua a frequentare Ilaria. Barbara De Santi ha accusato Vincenzo di aver parlato fuori dal programma di Maria, Tina e Gianni, ma i tre le hanno fatto notare che è una cosa piuttosto comune tra i partecipanti del dating show.

La puntata è stata caratterizzata da un acceso scontro tra Barbara e Ilaria. "Barbara, sei veramente una donna piccola", ha detto Ilaria, guadagnandosi gli applausi di alcune donne del parterre. "È lei l'esempio di donna che vogliamo dare qua dentro?" ha chiesto la De Santi. "È da 10 anni che sei qui e farai la muffa", ha risposto Ilaria, imitando ironicamente la sua rivale.

Trono Classico

Infine, Martina ha fatto un'esterna con Ciro, un ragazzo fresco di laurea, che ha portato un pensiero per Maria De Filippi e le ha mostrato la sua tesi con una dedica per Martina. A sua volta, lei gli ha regalato una maglietta con la simpatica scritta personalizzata:"dottore in paraculag.ine."

Durante l'esterna, Ciro le ha raccontato del suo rapporto speciale con il nonno, leggendo una dedica scritta per lui e mostrando così a Martina un nuovo lato del suo carattere. In studio, Ciro ha avuto una discussione con Gianmarco, che lo ha accusato di volerlo manipolare perché nei camerini aveva cercato un chiarimento con lui. Alla fine, Martina ha scelto di ballare con Ciro.