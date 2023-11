Uomini e Donne: Gemma Galgani bacio con Silvio Venturato, Brando conosce una nuova corteggiatrice

Provaci ancora Gemma, seguendo le orme del personaggio di un film di Woody Allen, la dama del Trono Over prosegue il suo viaggio alla ricerca dell'amore a Uomini e donne. Dopo le delusioni e le lacrime delle ultime settimane, Gemma vorrebbe riprovarci con Silvio Venturato. Nel frattempo, nel trono classico Brando ha conosciuto una nuova corteggiatrice.

Uomini e Donne del 20 novembre: Nuovi inizi

Cristina Tenuta e Marco Viola: Gli sviluppi della relazione

La prima puntata della settimana di Uomini e donne appena iniziata ha visto Cristina Tenuta e Marco Viola condividere alcuni dettagli sullo sviluppo della loro relazione. Tuttavia, questo avvicinamento ha deluso Barbara De Santi, che si è mostrata sconcertata dal fatto che non riesce a trovare qualcuno con cui approfondire la conoscenza.

"Prima è stato Alessio a scegliere un'altra persona, e ora tocca a Marco. Sembra che entrambi facciano fatica a riconoscere la persona che potrebbe essere al loro fianco, senza voler minimamente sminuire le scelte di Claudia e Cristina", ha detto Barbara, apparsa molto turbata.

Gemma e Salvio: Un'Inattesa parentesi romantica

Sono trascorse solo alcune settimane da quando Gemma ha esaurito l'intera scorta di fazzoletti nello studio di Uomini e donne, per le lacrime versate per l'addio a Maurizio. Il cavaliere è stato accusato di aver sfruttato la Galgani unicamente per ottenere visibilità pubblicitaria durante gli eventi da lui organizzati.

Dopo che Maurizio ha lasciato lo studio del dating show, stanco degli attacchi di Tina e Gianni, i due opinionisti, Gemma ha ripreso la sua Recherche dell'amore. La storica dama del Trono Over ora si è avvicinata a Silvio Venturato.

Dopo un ballo condiviso negli studi del programma, durante il quale Silvio ha riempito Gemma di complimenti, lei lo ha raggiunto in camerino. I due hanno iniziato a scherzare, lei gli ha dato un cioccolatino e poi le loro labbra si sono sfiorate.

Nonostante questa parentesi idilliaca tra Gemma e Salvio non ci sarà un futuro, come ha sottolineato anche Maria De Filippi. Il cavaliere ha ammesso che tra loro c'è un bel rapporto di amicizia, null'altro

Trono Classico di Uomini e donne: Brando nuova corteggiatrice

Il segmento del Trono Classico di oggi è stato incentrato sul tronista Brando che si è regalato un'esterna sia con Raffaella che con Beatriz. Nonostante questo, il ragazzo non ha speso buone parole per le sue corteggiatrici trovandole infantili e arroganti. Il primo 'complimento' è per Beatrice, il secondo per Raffaella.

Oggi nello studio del dating show Brando ha fatto scendere una nuova corteggiatrice Giulia. La reazione di Raffaella e Beatriz è stata immediata, le due ragazze hanno deciso di lasciare il parterre, deluse dall'atteggiamento di Brando.