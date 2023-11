Uomini e donne: Elena e Maurizio lasciano il programma 'Ci avete rotto il caz*o' (VIDEO)

Colpa di scena ad Uomini e donne, Elena e Maurizio hanno lasciato il programma. I due protagonisti del Trono Over sono usciti dallo studio dopo l'ennesima discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Le critiche a Maurizio e Elena di Uomini e Donne

Elena e Maurizio sono al centro di numerose discussioni da settimane, la dama ed il cavaliere del Trono Over non convincono nessuno, la stessa Maria De Filippi ha ammesso nella trasmissione di ieri "Ogni volta che dite qualcosa alla redazione, voi lo sconfessate qua, è la prima volta che mi succede nella vita".

Maurizio oggi ha lasciato lo studio

Elena Di Brino e la sua scelta dilasciare Uomini e Donne

Elena Di Brino oggi ad inizio puntata ha annunciato la sua decisione di abbandonare il programma. "Dopo quatro anni di partecipazione e autocontrollo", Elena ha rivelato di non riuscire più a gestire le emozioni legate all'esperienza nello show, descrivendo l'esperienza "come una montagna russa incontrollabile"

Motivazioni dietro la decisione

Elena ha affermato che è troppo presa da Maurizio "faccio un lavoro importante e perdo colpi, non me lo posso permettere". Affermando che non riesce a reggere le dinamiche che si sviluppano in studio.

Maria De Filippi su Maurizio ed Elena: "Con voi nulla è chiaro"

La reazione di Maurizio

Maurizio ha confermato di provare dei sentimenti per Elena, ma ha aggiunto che ritiene che questo sia un sentimento innaturale e prematuro "Penso sia un'illusione", ha detto esprimendo preoccupazione sulla sua capacità di capire cosa prova per Elena.

Nonostante questo, Elena Di Brino ha mantenuto la sua decisione ribadendo che si sarebbe ritirata dal programma alla fine della puntata "per tutelare se stessa". Maurizio e la dama si sono concessi un ballo al centro dello studio e subito dopo è scoppiato il putiferio.

Le accuse di Gianni Sperti e l'uscita di scena di Elena e Maurizio

Alla fine del ballo Gianni Sperti ha accusato Elena sostenendo che la sua decisione di lasciare il programma a fine puntata fosse motivata solo da un desiderio di ottenere "un'ora in più di visibilità".

L'opinionista ha motivato questa sua affermazione dicendo ad Elena che la decisione di abbandonare lo studio, normalmente è impulsiva "Ti alzi e vai via".

In risposta alle accuse, Elena Di Brino ha preso una decisione immediata, dichiarando: "Ok, me ne vado". Maurizio Laudicino ha sorprendentemente annunciato che l'avrebbe seguita, alzandosi, gettando via il cartellino e lasciando lo studio insieme a lei.

"Ma basta, avete rotto i cog.ioni tutti quanti. Mi sono rotta il caz.o", ha detto Elena reclamando la sua roba e raggiungendo il dietro le quinte con Maurizio.