Uomini e donne: Gemma conosce Fabio, Sabrina implora ma Gabriele le preferisce un'altra dama

La prima puntata della nuova settimana di Uomini e Donne ha come protagonista Gemma Galgani, la storica dama conosce un nuovo cavaliere, e Sabrina e Gabriele, che hanno un'ennesima discussione. Nel Trono Classico del dating show di Maria De Filippi, Michele Longobardi elimina una corteggiatrice ed esce in esterna con Veronica.

Il corteggiatore di Gemma conquista tutti

La prima seduta della giornata si concentra sulla dama piemontese, che incontra Fabio, un cavaliere arrivato dal Canada per conoscerla. Durante la puntata, sulle note de La Bomba, il cavaliere si esibisce in un ballo sfrenato, che secondo le anticipazioni diventerà uno dei suoi punti di forza durante la permanenza in studio. Il suo approccio riceve i complimenti dei due opinionisti. Anche se inizialmente non sembra molto convinta, Gemma decide di approfondire la conoscenza di Fabio. Cristina, nel frattempo, si dice pronta a conoscere il cavaliere canadese nel caso Gemma dovesse scartarlo.

Gabriele sotto accusa

Nel secondo segmento del programma, al centro dello studio ci sono sei sedie: da una parte Sabrina, Ilaria e Giovanna, dall'altra Juri Fabio Gabriele. Sullo schermo vengono trasmesse immagini di Sabrina che, dopo la puntata precedente, è scoppiata a piangere. Nelle scorse settimane il copione si è ripetuto: Sabrina desidera conoscere il cavaliere in esclusiva, mentre lui preferisce frequentare altre donne.

Gabriele rompe con Sabrina e frequenta Ilaria

In questi giorni, Gabriele ha frequentato Ilaria, con cui sembra esserci una buona intesa, tanto che lei decide di interrompere la conoscenza con Juri. Sabrina spiega che Gabriele è l'unico che le ha fatto provare emozioni dopo la morte del suo compagno, motivo per cui si è legata a lui. Durante la discussione, interviene anche Alessandro Rausa, accusando Gabriele di aver illuso Sabrina, poiché al terzo appuntamento, secondo lui, si dovrebbe già capire se c'è interesse.

Trono Classico

Michele Longobardi elimina una corteggiatrice ed esce in esterna con Veronica, con la quale si scambia un bacio appassionato. Purtroppo, anche quest'edizione del Trono Classico, come le precedenti, sembra limitarsi a incontri basati sull'attrazione fisica. Finora nessun tronista ha trovato corteggiatori, o corteggiatrici, in grado di suscitare un interesse duraturo, capace di far pensare a una storia destinata a proseguire quando le telecamere del dating show si spegneranno.