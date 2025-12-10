Uomini e donne: È finita tra Elga Enardu e Diego Daddì: l’influencer conferma la rottura e chiede rispetto

Elga Enardu e Diego Daddì si sono lasciati. L'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della storia d'amore con il marito, da cui si era allontanata già una prima volta in passato: nel 2023 la coppia si era lasciata, per poi tornare insieme. L'annuncio è stato dato dall'influencer attraverso un messaggio condiviso sui social.

Cosa ha detto Elga Enardu della rottura con suo marito

"Quello che vi sto per dire non è sicuramente facile - ha esordito l'ex volto di Uomini e donne - però siccome sono una persona coerente, onesta e leale, sincera e trasparente, mi sento di dovervi dire che la storia mia con Diego è finita", ha fatto sapere ai suoi numerosi follower. L'ex volto di Uomini e Donne non ha fornito dettagli riguardo le motivazioni, limitandosi per ora a chiedere discrezione.

"È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi, lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà", ha concluso l'influencer. Due anni fa, quando si erano lasciati per la prima volta, Enardu aveva spiegato che non c'era stato nessun tradimento, ma un sentimento che era cambiato: "Ci siamo lasciati perché l'amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con una maturità diversa".

Elga Enardu sul trono di Uomini e donne

Le prima crisi della coppia nel 2023

All'epoca, Elga aveva lasciato una porta aperta, ammettendo di aver sbagliato e di non aver compreso che il marito non stava bene. "Pensavo di voler chiudere la relazione, di non essere più felice, ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata. Quando hai a che fare con una malattia la confondi con altro", aveva spiegato.

Le controversie: dal percorso TV alle polemiche su OnlyFans

Elga - che nel 2023 ha partecipato in coppia con la sorella gemella Serena a L'Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi - insieme al marito è stata al centro di numerose controversie quando Diego decise di aprire un profilo sulla piattaforma per adulti OnlyFans. Lui in quel periodo raccontò che a spronarlo a intraprendere quella nuova avventura fosse stata proprio Elga.