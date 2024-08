Uomini e donne: ex corteggiatrice si fidanza con il manager di Perla Vatiero

Marika Abbonato, ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne, ha recentemente trovato l'amore tra le braccia di Alessandro Piscopo, un manager noto e controverso. Piscopo, che annovera tra i suoi clienti anche Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello e coinvolta in polemiche per alcune dubbie sponsorizzazioni, è al centro dell'attenzione mediatica per questa nuova relazione.

Una relazione appena nata e già controversa

La storia tra Marika e Alessandro è stata resa pubblica attraverso un video condiviso sui social, scatenando la curiosità dei fan. La ragazza ha partecipato quest'anno al celebre programma di Maria De Filippi, ma il tronista napoletano Daniele Paudice ha deciso di concludere il suo percorso con un'altra corteggiatrice, Gaia Gigli.

Alessandro Piscopo non è nuovo al mondo di Uomini e Donne. In passato, infatti, ha avuto una relazione con Megghi Galo, anche lei ex corteggiatrice del programma. I due si sono separati senza rivelare le cause della rottura, ma la loro storia aveva attirato l'attenzione anche perché Alessandro era il manager di Megghi durante la loro relazione.

Marika Abbonato a Uomini e donne

Inoltre, Piscopo è stato coinvolto in diverse polemiche legate a Perla Vatiero, ex di Mirko Brunetti. Dopo la sua vittoria al Grande Fratello, Perla è stata criticata per alcune sponsorizzazioni ambigue, segnalate da Gabriele Parpiglia al presidente del Codacons. Anche Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha condiviso alcuni audio in cui Piscopo lo insultava.

Investigatore Social, lo pseudonimo con cui Rosica è conosciuto sul web, ha chiesto l'intervento di programmi come Striscia la Notizia e Le Iene per indagare su queste sponsorizzazioni sospette e sul modo in cui il manager gestisce le sue clienti. La relazione tra Marika e Alessandro ha suscitato dubbi anche tra i follower di Paudice, alimentando ulteriori discussioni online.