Uomini e Donne scintille e tensioni: Alessandro Vicinanza scatena il caos e Maria De Filippi si infuria

Nella puntata di oggi di Uomini e donne Alessandro Vicinanza è il protagonista di una serie di battibecchi con gli opinionisti ed alcune dame del programma. L'ex di Ida Platano fa spazientire perfino Maria De Filippi. A rimetterci è il suo rapporto con Cristina Tenuta che, stufa delle discussioni, ha abbandonato lo studio.

Tensioni a Uomini e Donne, La Furia di Gianni Sperti: 'Perché Ancora Qui?'"

Dopo aver ricevuto l'esclusiva da Cristina Tenuta, Alessandro Vicinanza torna in studio a Uomini e Donne. Tuttavia, la situazione si complica quando Gianni Sperti gli fa notare che a questo punto lui e la dama dovrebbero lasciare il parterre del dating show.

Alessandro risponde spiegando che sta solo conoscendo Cristina e che è presto per uscire dal programma. La risposta non convince Gianni, secondo l'opinionista l'ex di Ida Platano ha una grande dote: manipolare la situazione a suo vantaggio.

A dar man forte a Gianni interviene Barbara, facendo scaldare gli animi: Alessandro attacca la dama, suggerendo che una donna di 50 anni come lei si concentra sui particolari, come quando ha criticato Federico per la sua barba invece di pensare alle cose più importanti o alle qualità del cavaliere

Esclusiva Ritirata: Cristina Tenuta Dichiara il Suo Disappunto

Di fronte alle crescenti tensioni, Cristina Tenuta decide di ritirare l'esclusiva a causa delle affermazioni di Alessandro che non le sono piaciute. Alessandro cerca di fare marcia indietro, ma la situazione si complica portando a un'escalation di scontri e accuse.

Maria De Filippi Interviene e Bacchetta Alessandro

La discussione si infiamma ulteriormente, coinvolgendo Maria De Filippi e altre dame del parterre come Serena. La conduttrice prende la parola e rimprovera aspramente Alessandro per il suo comportamento, difendendo Barbara e Cristina. La De Filippi mette in chiaro che certe affermazioni non sono accettabili nel contesto del programma

"Se io voglio che Barbara stia al centro studio a parlare di barbe lei ci sta anche 64 minuti. Qual è il tuo problema?"", dice spazientita Maria.

La discussione si protrae a lungo e culmina con Alessandro che, di fronte alle critiche, decide di tornare a sedersi. La sua mossa provoca ancora più stupore e tensione nell'ambiente con Cristina che decide di abbandonare momentaneamente lo studio