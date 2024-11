Uomini e donne del 21 novembre: due corteggiatrici per Mario Cusitore, Amal lascia (di nuovo) lo studio

Quarto appuntamento settimanale con Uomini e Donne, il dating show che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Oggi il programma ha regalato momenti intensi e dinamiche imprevedibili confermandosi un mix perfetto di emozioni e colpi di scena, con i dubbi di Michele su Amal e i continui scontri del Trono Over.

Francesca Sorrentino: tra baci e tensioni

La tronista, dopo l'esterna con Gianmarco, di ieri, quando tra i due è scattato anche il primo bacio, oggi ha avuto una discussione con Paolo, uno dei suoi corteggiatori. Francesca si è lamentata perché Paolo non la lascia mai parlare. Il corteggiatore prima ha abbandonato lo studio poi è tornato ero ascoltare le ragioni della tronista

Un cavaliere al centro delle polemiche

Nel primo segmento dedicato al Trono Over tre dame vogliono conoscere Gabriele, che secondo Gianni Sperti è troppo egoriferito. Sabrina accusa il cavaliere di scrivere alle su Facebook e consigliare alle donne di scendere sul parterre del dating show per frequentarlo. Barbara, una delle nuove dame, litiga con Gabriele.

La tronista Francesca Sorrentino

Nel frattempo, Tina Cipollari invita Sabrina a dimenticare Gabriele accettando il fatto che lui non vuole frequentare. Per Mario Cusitore scendono due donne, una delle due lavora nella piscina dell'Is Morus Relais, il resort dove si svolge Temptation Island, frequentato sia da Francesca che da Martina in due diverse edizioni del docu-reality. Mario comunque, le rimanda a casa.

Un'esterna burrascosa

Tornando al Trono Classico, oggi è la volta di Michele Longobardi, il tronista campano arrabbiatissimo con Amal. La ragazza durante un'esterna passata a litigare lo ha piantato in asso dicendo che non aveva nulla da dirgli. La corteggiatrice non aveva gradito il fatto che Michele avesse rincorso Veronica che aveva lasciato lo studio.

Uomini e donne del 19 novembre, Martina bacia Ciro e Alessio bacia Serena, Gianmarco e Genny vanno via

Il tronista inizia a nutrire dei dubbi verso Amal, come tanti a casa, pensa che ci sia la possibilità che lei lo stia prendendo in giro e stia nel programma non per lui ma per le telecamere. Nello studio scoppia una lite anche tra le varie corteggiatrici. Al termine della discussione Amal ha deciso di lasciare il programma, ma siamo sicuri che la cosa sia solo temporanea.