Uomini e donne del 19 novembre, Martina bacia Ciro e Alessio bacia Serena, Gianmarco e Genny vanno via

Nella seconda puntata della settimana di Uomini e Donne, il dating show in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, il trono di Martina De Ioannon ha regalato l'atteso bacio tra la tronista e il corteggiatore Ciro. Nel Trono Classico, Gabriele ha smesso di frequentare sia Monica che Barbara.

Martina e Ciro: intesa forte, ma non senza ostacoli

La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con il Trono Classico, regalando momenti intensi e inaspettati sia per le troniste che per i corteggiatori. Protagonista assoluta è Martina De Ioannon, il cui percorso continua a sorprendere con colpi di scena e dinamiche sempre più intricate.

Martina ha scelto di condividere un'importante esterna con Ciro, portandolo a conoscere i suoi fratelli nel ristorante di famiglia. Un gesto dal forte valore simbolico, che Ciro ha dichiarato di aver molto apprezzato. L'uscita si è conclusa con un bacio appassionato, accolto dagli applausi in studio.

Gabriele ha interrotto due frequentazioni

Tuttavia, la gioia per questo momento speciale è stata offuscata dalla reazione di Gianmarco, che si è sentito escluso e ha lasciato il parterre furioso. Martina ha tentato di rincorrerlo per chiarire, ma senza successo. Tornata in studio, la tronista ha trovato un Ciro visibilmente infastidito per il comportamento della tronista, ma che non ha esitato a dichiarare il suo interesse: "Martina è bellissima," ha detto sciogliendosi al ricordo del bacio.

Martina ha poi deciso di conoscere meglio Francesco, un nuovo corteggiatore. La loro esterna ha fatto emergere un lato più spensierato della tronista, ma ha anche suscitato una reazione di gelosia evidente in Ciro, che non ha nascosto il suo fastidio nel vedere la De Ioannon avvicinarsi a un altro ragazzo. Le tensioni tra i due corteggiatori sono state palpabili, ma la tronista ha scelto di ballare con Ciro a fine puntata, confermando che tra loro c'è ancora molto da scoprire.

Alessio Pecorelli e il bacio con la nuova corteggiatrice

Nel frattempo, il tronista romano si è reso protagonista di un'esterna con Serena, una nuova corteggiatrice, in cui è scattato un bacio immediato. Questo sviluppo ha portato ulteriori tensioni con Genny, già in crisi con Alessio. Nonostante il confronto chiarificatore della puntata precedente, Genny ha deciso di lasciare il programma dopo aver visto l'esterna del tronista con Simona.

Trono Over: fine di frequentazioni e nuovi inizi

Nel segmento dedicato agli over, si è parlato della relazione tra Diego Tavani e Claudia D'Agostino. Entrambi hanno confermato la mancanza di chimica e di interesse reciproco che ha portato alla fine della loro frequentazione. Claudia, tuttavia, è pronta a ripartire accettando di conoscere Stefano, sceso in studio proprio per lei.

Al centro della scena anche le dinamiche tra Maurizio, Gabriele, Monica e Barbara. Barbara ha accusato Gabriele di cercare attenzioni dalle persone durante le uscite e di ricevere telefonate da una fan, mentre lui ha deciso di chiudere la loro conoscenza. Gabriele ha interrotto la frequentazione anche con Monica, quest'ultima invece prosegue la frequentazione con Maurizio.