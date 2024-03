Uomini e donne: Daniele Malaspina racconta il trono di Brando e svela le chat con Raffaella Scuotto

Questa settimana nello studio di Uomini e Donne, si è consumato un momento tanto atteso quanto carico di emozioni: Brando Ephrikian ha finalmente emesso il suo verdetto. Tra le due corteggiatrici che avevano conquistato il suo interesse, il cavaliere ha scelto di seguire il battito del suo cuore, come hanno sottolineato le anticipazioni. L'articolo contiene spoiler sulla registrazione della scelta di Brando, puntata non ancora trasmessa su Canale 5

Riflessioni su Uomini e Donne: Daniele Malaspina analizza la scelta di Brando

L'annuncio della scelta è stato accolto da una marea di reazioni contrastanti, ha sollevato interrogativi e curiosità sul percorso sentimentale del giovane protagonista. Fanpage a tal proposito ha intervistato Daniele Malaspina che nel suo percorso di Cavaliere, prima di abbandonare Uomini e donne, aveva conosciuto sia Brando che Raffaella, instaurando con la corteggiatrice un ottimo rapporto di amicizia, basato anche su una reciproca attrazione fisica.

Brando, secondo Daniele Malaspina, potrebbe essere stato attratto inizialmente dalla bellezza di Beatriz D'Orsi, ma alla fine ha preferito la tranquillità e la maturità caratteriale di Raffaella. "Sono stati sei mesi di trono altalenante", ha commentato Malaspina, suggerendo che la decisione di Brando non è stata così scontata come potrebbe apparire superficialmente.

In effetti, come sottolineato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, la maggior parte dei presenti in studio è rimasta stupita dalla scelta del tronista.

I dettagli sul rapporto tra l'ex cavaliere e Raffaella Scuotto

L'ex cavaliere ha poi rivelato alcuni dettagli sui rapporti intercorsi tra lui e Raffaella. Dai messaggi scambiati sui social alla vicinanza emotiva che si era creata, Malaspina ha confessato un interesse nei confronti della corteggiatrice napoletana.

Daniele Malaspina, infatti, ha ammesso che ci sono stati dei messaggi privati scambiati sui social: "In privato, Raffaella ha ribadito l'apprezzamento che aveva nei miei confronti. Non siamo entrati nei dettagli, perché non volevo disturbare il suo percorso nel programma. Era giusto che lei completasse quello che stava facendo. Mi sarebbe piaciuto conoscerla fuori, se non fosse stata la scelta di Brando", ha affermato l'ex cavaliere.

"Se anche io piacevo a Raffaella? Sì, sì. mi ha sempre riempito di complimenti" ha continuato Daniele "Mi diceva: 'se solo io fossi più grande'. Ma il problema non è l'età. Lei va benissimo così com'è. Se non fosse stata lei la scelta, mi sarei fatto avanti e avrei di certo provato a conoscerla. Se lei lo avesse voluto, ci sarebbe stata la possibilità di incontrarci e stare un po' insieme"

Le prospettive future per Brando e Raffaella

Daniele Malaspina ha anche sottolineato l'importanza delle dinamiche che si instaurano una volta usciti dallo studio televisivo, suggerendo che la vera prova per la coppia sarà affrontare la vita di tutti i giorni insieme. Concludendo l'intervista, ha espresso i suoi migliori auguri alla coppia, sperando che il loro amore possa resistere alle sfide che incontreranno lungo il cammino.

"Per i sei mesi in cui ha lottato per stare con Brando, le auguro di riuscire a costruire un percorso con lui - ha detto Daniele riferendosi a Raffaella - Dipende solo da loro se durerà a lungo, io spero vadano avanti. Se dovesse essere breve, vorrà dire che era destino che finisse così. Quando si esce dal programma subentrano le vere dinamiche della vita di tutti i giorni, la distanza. Se sono forti e bravi, ce la possono fare".