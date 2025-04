Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco: "non sono pronto alla scelta", Isabella dice addio a Diego

Colpo di scena nel dating show: Gianmarco, scosso dall'assenza di Nadia, lascia lo studio per raggiungerla. Nel trono Over, chiusure a sorpresa e Tina trionfa con un'esterna fuori dal comune.

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne su Canale 5 Gianmarco Steri ha deciso di andarsi a riprendersi Nadia Di Diodato che non si è presentata in studio. Gemma Galgani ha chiuso l'ennesima frequentazione e Tina ha superato la 'prova campagna' chiesta da Cosimo. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Nadia non si presenta in studio: la reazione del tronista

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, il trono classico è stato scosso da un colpo di scena inaspettato: Gianmarco Steri, ancora scosso dall'autoeliminazione di Nadia Di Diodato, ha cercato in tutti i modi di colmare il vuoto lasciato dalla corteggiatrice... ma le cose non sono andate come sperava.

Il tronista aveva portato in esterna Francesca Polizzi e Cristina Ferrara, ma in studio le immagini non sono state mostrate. Il motivo? Gianmarco, colpito dall'assenza di Nadia, ha dichiarato di non riuscire a proseguire il suo percorso senza di lei e ha manifestato l'intenzione di andarla a riprendere. Un gesto forte, ma forse tardivo.

Una foto di Nadia sui social

Infatti, Nadia non si è presentata in studio. Maria De Filippi ha spiegato che, essendosi autoeliminata e non avendo ricevuto alcun segnale da Gianmarco - né una visita né un messaggio - la corteggiatrice ha ritenuto inutile partecipare alla registrazione. Il tronista, visibilmente dispiaciuto, ha quindi lasciato lo studio per "andare da lei". La scorsa puntata aveva già abbandonato lo studio, ma non era andato da Nadia. Sarà andato da Cristina? Lo scopriremo nella prossima registrazione.

Le esterne con Francesca e Cristina - che nel frattempo non sono neanche entrate in studio - verranno trasmesse nella registrazione di oggi. Gianmarco è rimasto in studio solo una decina di minuti, visibilmente turbato e indeciso, dichiarando apertamente di non essere ancora pronto per una scelta.

Trono Over: chiusure, intimità rivelate e festeggiamenti in studio

Per quanto riguarda il Trono Over, i riflettori si accendono ancora una volta su Gemma Galgani. La dama torinese ha scelto di chiudere la conoscenza con Arcangelo, dopo aver scoperto che l'uomo ha mostrato interesse per un'altra dama, Marina.

Spazio poi a una coppia che sembrava promettere bene: Diego Fazio e Isabella. Tra i due c'era grande intesa, tanto che avevano anche condiviso momenti di intimità. Tuttavia, Isabella ha deciso di interrompere la frequentazione, infastidita dal fatto che Diego abbia raccontato in studio dettagli troppo privati. La dama non ha gradito la mancanza di discrezione.

Giovanni Siciliano chiude invece sia con Luana che con Francesca Cruciani, mentre in studio si festeggia il compleanno di Giuseppe. La dama con cui si sta frequentando, Rosanna, ha portato una torta per celebrarlo, che Tina Cipollari ha simpaticamente distribuito alle signore del pubblico.

Il trono di Tina: uova di Pasqua e risate in studio

Infine, largo al trono dell'opinionista: è stata trasmessa l'esterna con il pretendente Cosimo Dadorante, che ha messo alla prova l'opinionista in un'originale "prova di campagna". Tina, vestita da contadina, lo ha raggiunto in montagna, superando la sfida con il suo solito spirito ironico. Cosimo, soddisfatto, ha portato in studio un grande uovo di Pasqua e alcuni più piccoli, come premio per la Cipollari. Tina ha rotto il maxi-uovo al centro studio, condividendo il cioccolato con il pubblico.