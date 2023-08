Uomini e Donne: corteggiatore arrestato per aver picchiato la fidanzata, ecco cosa è successo

Un ex partecipante al programma televisivo Uomini e Donne, è stato arrestato dopo la denuncia presentata dalla sua fidanzata. Si tratta di Marco Arduini, un uomo di 45 anni originario di Roma ma residente a Rimini. Secondo quanto riportato da Rimini Today, la ragazza ha dichiarato che l'ex corteggiatore, che è stato anche allontanato dal programma condotto da Maria De Filippi, l'avrebbe minacciata di sfigurarla se non avesse accettato di convivere con lui.

L'ex corteggiatore del programma televisivo Uomini e Donne, Marco Arduini, è stato arrestatalo dalle forze dell'ordine a Cattolica, sotto l'accusa di aver commesso atti di violenza all'interno del nucleo familiare. L'uomo, di 45 anni, è di origine romana e ora si trova dietro le sbarre in base a un provvedimento di custodia cautelare emesso su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani e autorizzato dal giudice per le indagini preliminari Raffaella Ceccarelli.

Marco Arduini era fidanzato con una ragazza di 19 anni conosciuta a Rimini, i due lavoravano nella stessa struttura alberghiera. Secondo quanto appreso da Rimini Today, la relazione tra l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e la ragazza è stata caratterizzata da numerosi litigi. La situazione sarebbe precipitata quando lei si è rifiutata di convivere. "Ti sfiguro cosi nessuno ti riconoscerà più", le avrebbe detto Marco. Queste parole, oltre ad altri gesti inconsulti, come morsi e minacce con i coltelli, hanno convinto la ragazza a presentarsi ai carabinieri di Cattolica e sporgere denuncia.

All'interno di Uomini e Donne, Marco Arduini, presentatosi nel 2017 come corteggiatore, è durato solo pochi giorni, prima di essere allontanato. La precisazione arriva da Elisabetta Soldati, che in passato ha lavorato per Maria De Filippi. "A proposito di UD storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100 mila persone comuni il signor MarcoArduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato", ha scritto in un Twitter, senza specificare i motivi dell'allontanamento.